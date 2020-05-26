疫情之下Airbnb房东“众生相”：贷款压力大，只能卖房子了

北京时间5月26日消息，新型冠状病毒疫情之下，各行各业都受到了不小的影响，然而没想到人人羡慕的Airbnb房东也是压力山大，有些已经到了要靠卖房子还贷款的地步了。

美国人奥菲尔德(Amy Offield)一直梦想着在德克萨斯州的加尔维斯顿(Galveston)经营一家民宿。五年前，她和她的丈夫克里斯实现了他们的愿望，在离海滩几分钟路程的地方买了一栋房子。他们立即开始了装修，并将这个名字取名为“蓝天海滩小屋”(Blue Skies Beach Bungalow)，添置了一些复古的物品和装饰。

但是，随着今年3月新型冠状病毒开始席卷美国，在Airbnb做了近两年全职房东的菲尔德开始看到一波又一波的订单被取消。当加尔维斯顿政府出于“居家隔离”的考虑，暂时关闭了短期租赁业务时，奥菲尔德把她在Airbnb上的住宿期限改为30天，这是被视为长期出租房源的最低期限要求。然而她没有收到任何订单，她的海滨小屋已经空了两个月了。

经过这场疫情，她的丈夫失去了软件销售的工作，房子的抵押贷款却仍要偿还，最终，奥菲尔德做出了艰难的决定，卖掉了海滩小屋，关闭了她的Airbnb业务。菲尔德对CNN商业吐苦水：“我们的心情一下变得很失落。在过去的三个月里，我们几乎损失了所有的收入。”

这场疫情让全球旅游业来了个“急刹车”，加之整体房地产市场的不确定性，Airbnb的一些房东正计划出售他们的资产，逃离民宿租赁业务。这些令人绝望的举动背后，房东们正面临着每月因取消预订而损失数千美元的可能性，同时账单、维护费用和抵押贷款付款也在不断增加。对这些房东来说，这一突如其来而又痛苦的打击既突显了疫情带来的更广泛的金融影响，也突显了将自己的生计押注于新型科技平台的潜在风险。

随着疫情的蔓延，Airbnb的商业模式受到了质疑。据报道，该公司原本计划今年在华尔街高调上市，但如今却因疫情不得不裁员约25%。与此同时，它一直在努力安抚作为其业务支柱的房东们。Airbnb在3月下旬宣布，它将向房东补偿25%的客户取消费用，但一些房东告诉CNN Business，这个政策没有带来多大帮助，他们收到的补偿比预期的要少。

疫情带来的财务影响可能会导致像沃尔夫(Jake Wolf)这样的房东离开Airbnb。沃尔夫在Airbnb上经营了五年多，是他在网上进行租赁业务的唯一平台，但今年3月他选择了关闭它。当被问及未来是否考虑重返平台时，他坚定地表示：“我绝对不会了。”

对另一些房东来说，要决定保留和放弃Airbnb平台上的哪些房产也很痛苦。

齐马(Christina Zima)在Airbnb上做了9年的房东，她在旧金山湾区全职管理着25套房子，其中只有一套是她自己的。到目前为止，她已经在新型冠状病毒危机期间暂停了两套房子的租赁。Zima表示，和她合作的一些业主正在考虑抛售更多的房产，或者寻找长期租户，这进一步让她的生意陷入不确定性。

齐马指出：“我正在努力弄清楚我能做什么，以及未来会发生什么。这段时间没有赚钱。对于Airbnb的业务，我只是在尽量减少我的损失。目前我只有一所房子能够维持开支平衡，刚好够支付房租和水电费。”

看来这场疫情不仅让普通百姓的日子不好过，就让人人羡慕的房东也是“压力山大”啊。