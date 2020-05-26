湘江鲲鹏国产台式计算机5月底批量下线，搭载7nm工艺的鲲鹏920

IT之家5月26日消息 5月25日湘江鲲鹏公司正式对外发布首款拥有自主知识产权的多核心高性能台式计算机，预计5月30日将批量下线。官方称，华为在2018、2019年已经大量囤积了上游所必须的电子元器件以备不时之需，鲲鹏的存货足够近两年使用，美国的制裁短期不会影响到鲲鹏生态的建设。

据IT之家了解，此次发布的湘江鲲鹏岳麓系列YueLu-T110台式计算机搭载了7nm工艺的鲲鹏920高性能处理器芯片，华为鲲鹏920处理器基于多核架构，最高集成64个物理核，主频最高2.6GHz，支持最大64GB内存。除华为鲲鹏920处理器外，湘江鲲鹏岳麓系列YueLu-T110台式计算机还拥有高性能独立显卡，并且全部使用具有我国自主知识产权的麒麟/UOS操作系统，是基于华为鲲鹏处理器研发和生产的PC机产品。

华为表示，鲲鹏920是业界首颗兼容Arm架构的64核数据中心处理器，具有高性能、高吞吐、高集成、高能效等特性。在典型主频下，华为鲲鹏920 SPECint_rate_base2006分数评估超过930。鲲鹏920还实现了CPU、桥片、网络和磁盘控制器“4合1”，是业界集成度最高的数据中心处理器。

IT之家曾报道，华为鲲鹏920处理器在CES 2019上推出，主要面向服务器市场，首台搭载华为鲲鹏芯片的电脑整机在5月11日上午由福建海峡星云完成交付。