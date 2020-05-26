5G 手机越卖越便宜，现在是转向 5G 的好时机吗

步入 2020 年，无论是在国内手机厂商「All in 5G」策略加持下的新机发布频率，还是运营商纷纷打出的「5G 尝鲜」套餐广告，我们总能从各方各面感受到明显加快的 5G 普及速度。

以「华米OV」为代表的国产手机厂商在过去的 2020 年上半年已经累计推出了超过十款 5G 手机，包括代表旗舰的华为 P40 系列、OPPO Find X2、vivo NEX 3S 等机型，同时也有主打实惠走量的 2000 元档位甚至千元档位的华为畅享 Z、荣耀 X10、vivo Z6、小米 10 青春版等。

据小米 CEO 雷军透露，小米在去年年底已经基本清仓了 4G 手机，全力转向 5G 领域。「受疫情的影响，5G的推广速度的确放慢了，但是我们这个策略没有改变，还会继续推5G手机。」

无独有偶，三月份发布的 vivo S6 也是 vivo 全线转入 5G 领域的风水岭。

据 IDC 的数据显示，2020 年第一季度，国内 5G 手机出货量约 1450 万台，占整体市场 21.8%，环比上季度增长 64%。如果算上去年的数据，那么截止至 2020 年第一季度，国内 5G 手机出货量累计已达 2380 万台。

细分到不同品牌，华为依旧占据 5G 手机市场半数以上份额，但随着众多头部厂商面向各价位段、不同产品定位的 5G 手机陆续进入市场，二至四名的 vivo（14.4%）、OPPO（13.9%）、小米（13.3%）也已占据了超过 40% 的市场，且互相之间的竞争关系日趋激烈。

除了爆发式增长，「下探的价格」也是国内 5G 市场步入 2020 年以来的关键词。

IDC 表示，国内的 5G 手机单价正在迅速下探，去年第三季度的平均单价为 711 美元，而今年第一季度已经跌破 600 美元，录得 557 美元的历史新低。

具体到不同品牌，华为、vivo、小米均在今年上半年推出了更多 2000 元甚至 1000 元档位的 5G 手机，例如 1699 元起售的华为畅享 Z、1899 元起售的荣耀 10X、2099 元起售的小米 10 青春版等。

和 5G 终端销售同步发展的还有 5G 基础工程的建设，毕竟只有足够完备的 5G 底层建筑才能撑起越来越多的用户量和更为广泛的覆盖率。

据财联社报道，工信部部长苗圩在「部长通道」上表示，目前国内每周增加 1 万多个 5G 基站，累计开通数量超过 20 万个，但面对高频率的 5G 信号，基站数量还远远达不到标准。

信息消费联盟理事长项立刚此前表示，与 4G 相比，5G 基站数量要翻一倍。从今年开始的此后 3 年，每年或需建 100 万个 5G 基站，最终可能需要建成 800 万到 1000 万个 5G 基站。

所以要实现和现今 4G 同样的覆盖率，还有很长的路要走。从这点来看，目前购买 5G 手机或许更多是「未雨绸缪」，也因此从今年开始，我们很少看到手机厂商们将产品卖点集中在 5G 上，反而是在高刷新率、多摄，甚至机身设计等方面做更多的文章来吸引消费者。

此外也有很大一部分人用着 4G 手机尝着 5G 的鲜。

三大运营商的财报数据显示，其 5G 套餐用户总数已经达到 5000 万，其中中国移动 5G 套餐用户数为 3172 万户、中国电信为 1661 万户，中国联通没有单独公布 5G 套餐用户数量。

和累积售出的近 2400 万部 5G 手机一比较，就能够发现其实有超过一半的 5G 套餐用户用的依旧是 4G 手机，这些「假 5G」用户往往无法体验到真正的 5G 网速。根据中国联通的客服介绍：「5G 套餐用户持 4G 手机只能登录 4G 网络，享受的依旧是 4G 套餐速（最高 300Mbps 的下行速度）。」

既然 4G 手机无法享受 5G 速度，为何还是有那么为自己的 4G 手机开通 5G 套餐呢？背后的原因可能是运营商越来越频繁的广告和推销所致，我自己就经常收到联通发来的推销 5G 套餐的广告信息或者电话，通过「不换号升级 5G」、「限时 5G 流量包」等促销活动来「拉新」。

至于那些用着 5G 手机，同时开通了 5G 套餐的「真 5G」用户可能还不到三大运营商公布的数字的一半，毕竟不是所有购买了 5G 手机的用户都会第一时间选择升级到 5G 套餐，就算 5G 手机价格降下来了，昂贵的 5G 套餐仍然是挡在大多数人面前的拦路虎。

以中国移动为例，目前其推出的「5G 智享套餐（个人版）」中分为多个价格档位，价格最低的为 128 元，订购的用户能够享受 30G 流量+200 分钟通话时长的权益，中国联通的「5G 王卡」中最便宜的也差不多是 130 元，同样享受 30GB 流量和一定的通话时长。

所以在当下，即便 5G 手机的价格正在不断下探，运营商们也推出了各式各样吸引眼球的 5G 套餐，我仍然认为目前不是更换 5G 手机和 5G 套餐的最佳时机。可能只有当手机厂商们都将 5G 视为最基础的功能来介绍或者干脆不介绍时，5G 手机才能真正普及起来吧。