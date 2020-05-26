为机器人拨穗、建虚拟校园、Switch 联机...别人家的学校都是这样“云毕业”的

一场疫情，让不少高校的毕业典礼或延期或取消。

但也有一些高校极具仪式感——给机器人拨穗、在游戏中还原校园、用视频会议 APP 云连线、Switch 动森联机，毕业典礼既硬核又有趣。

硬核南邮，在线拨穗

2020 年 5 月 22 日，南京邮电大学官方微博表示，2020 届研究生毕业典礼暨学位授予仪式采取了「线上+线下」的方式。

线上，毕业生可以在家观看同步直播、和现场云连线；线下，南京邮电大学学生机器人创新团队的机器人派上了用场。

整个典礼持续了约 20 分钟，在典礼现场，机器人身着硕士服、头戴学位帽，依次移动到校长面前接受拨穗礼。机器人头部位置有一块显示屏，显示着每位毕业生的实时图像。机器人有两个视野，一个视野可以展示毕业生的脸，另一个视野展示校长拨穗的情景，双方可以进行实时的沟通和互动。

从上图中可以看出，校长先是通过屏幕和毕业生招手相互打招呼，随后校长将学位帽上的流苏从右边拨到左边，再将学位证放在机器人手中，接着毕业生竖起大拇指，二人挥手告别。

对此，南京邮电大学学生表示，学校考虑得很到位，形式新颖，让毕业生不留遗憾。不少网友评论：

哈哈哈哈哈哈哈南邮太有创意了！结合了学校学科特色的毕业典礼！

实际上，早在 2020 年 3 月28 日，日本一家名为 BBT 大学（Business Breakthrough University）的 100% 在线教育工商管理学院就举办了一场类似的毕业典礼。

典礼现场，该学校用到的是全日本空输株式会社（ANA，All Nippon Airways）2019 年展示过的一款 Newme 远程呈现机器人。Newme 机器人可传输 2K 高清视频，支持用户远程互动。按原计划，ANA 将在东京奥运会之前推出 1000 台 Newme 机器人。此外，这款机器人还可用于帮助瘫痪患者回到工作岗位。

与南京邮电大学类似，机器人头部位置的平板电脑显示了使用 Zoom 电话会议远程参加毕业典礼的学生的脸。

我的世界，我的毕业典礼

如果说上述两所大学的毕业典礼采取的是「线上+线下」的形式，那么美国一些高校则完全采取了线上的形式——在游戏《我的世界》（Minecraft）中还原校园、构建毕业典礼现场，补办虚拟毕业典礼。

雷锋网(公众号：雷锋网)了解到，《我的世界》于 2009 年 5 月 17 日发行，是一款沙盒式建造游戏。游戏中，玩家可以在三维空间里创造、破坏方块，在多人服务器与单人世界中体验不同的游戏模式，设计建筑、艺术品等等。让玩家去探索、交互、改变一个由方块动态生成的地图，便是这款游戏的核心。

今年 3 月中旬，预想到疫情对毕业典礼的影响，波士顿大学计算机科学专业大四学生 Warren Partridge 和 Rudy Raveendran 突发奇想：

如果现实世界中无法正常参加毕业典礼，为什么不在虚拟世界举行仪式呢？

于是，两人基于《我的世界》建了一个向所有抱有遗憾的 2020 届毕业生开放的「Quaranteen University」服务器。截至 2020 年 5 月 1 日，Quaranteen University 服务器共有来自 439 所学校的 1388 次注册申请，比如加州大学伯克利分校、莱斯大学、佛罗里达大学、普林斯顿大学和开罗美国大学等高校。

雷锋网了解到，毕业生只需有一个游戏账户，在花 27 美元加入服务器后，他们便会以方块的形式进入虚拟校园，穿戴上设计好的学位帽、学士服，并与其他同学（玩家）一起等候。等听到自己的姓名后，他们将走上一个像帕台农神庙一样的舞台领取文凭。

在游戏中，学生们也是脑洞大开，按自己的想象力自由设计虚拟校园的样子，比如藤校的哥特式大教堂、布满蜡烛的霍格沃茨式大厅。正如 Rudy Raveendran 所说：

在游戏中，可以做任何平时做不到的事情，来弥补现实生活中不能和朋友一起参加毕业典礼的遗憾。

实际上，加州大学伯克利分校也是《我的世界》的硬核玩家，在游戏中完全还原了其校园的样子，建了一个「Blockeley University」，给 2020 届毕业生举办了一场终身难忘的毕业典礼。

加州大学伯克利分校官方称，We built the revolutionary new campus（我们革命性地建了一个新校园）。

来感受一下加州大学伯克利分校 2020 届毕业典礼现场。

值得一提的是，「Blockeley University」网站还公开了毕业活动的时间安排：

5 月 16 日下午：毕业典礼

5 月 16 日下午及 5 月 17 日一整天：音乐节

整个周末：探索校园

为毕业生打造虚拟校园、规划音乐节，学校真是 real 用心了。

此外，民间高人也一直没让我们失望。比如自制毕业典礼。

【截自 B 站 UP 主“张尔达”vlog】

Switch 联机在《动物森友会》里毕业。

虽然疫情很大程度上影响了正常的毕业流程，但「云毕业」让这届毕业生意外收获了难忘的一场仪式，对此你怎么看？