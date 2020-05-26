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苹果明年发布mini-LED产品传闻再起：新款iPad Pro/MacBook Pro/iMac将采用

2020/5/26 21:13:12来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：远洋评论：

研究公司广发证券分析师 Jeff Pu 今天表示，苹果计划在 2021 年发布几款配备 mini-LED 屏幕的高端设备，包括第一季度新的 12.9 英寸 iPad Pro，第二季度新的 16 英寸 MacBook Pro 和今年下半年新的 27 英寸 iMac。

该时间表与分析师郭明錤之前的观点相吻合。郭明錤最近表示，苹果供应商计划在 2020 年第四季度至 2021 年第一季度之间开始批量生产相关组件。采用 mini-LED 的设备将于明年发布。

郭几个月前表示，苹果计划在 2021 年底之前发布六款 mini-LED 产品，包括 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 型号，27 英寸 iMac Pro，12.9 英寸 iPad Pro，10.2 英寸 iPad 和 7.9 英寸 ‌iPad‌ mini。这位分析师表示，mini-LED 技术将带来更薄，更轻的产品设计，同时提供与最新 iPhone 上使用的 OLED 屏幕相同的许多优势，包括改善的对比度和动态范围。

根据研究公司 TrendForce 的说法，切换到 mini-LED 屏幕也将使苹果远离三星主导的 OLED 屏幕市场，该公司还预计将于 2021 年推出带有 mini-LED 屏幕的新型 12.9 英寸 iPad Pro。

据报道，苹果正在台湾新工厂投资超过 3 亿美元，该工厂预计将为未来的设备生产 mini-LED 和 micro-LED 屏幕组件。

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关键词：miniLED

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