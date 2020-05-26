京东618：智慧屏新低1699元，图书0点狂促

京东618狂促现已开启，全场可领大额券+预付定金膨胀+直减新低：点此前往主会场。

京东27日0点起，自营图书开启狂促。全场每满100-50元&会场券，可做到满450-250/600-350元：点此前往图书会场。

划重点

日期 活动 5月30日 超省神券 6月1日 超级秒杀 6月5日 超级品牌 6月8日 PLUS DAY 6月12日 手机狂促 6月16日～18日 高潮期

重中之重：5.30、6.1、6.16、6.18。

今日预售好价

售价下方可领5折券（6月1日可用），折后实付39.5元。此音响当天有可能涨至99元，券后49.5元，同样好价。

• 漫步者9.5折券：点此领券

采用了鸿蒙818处理器，可以流畅播放8K 30帧内容。4K分辨率面板（92% DCI-P3），支持MEMC动态补偿+HDR动态映射+噪点抑制+对比增强等功能。采用了4个10W扬声器，可熄屏作为独立智能音响使用。

1000XM3搭载新款QN1处理器，降噪算法能力上升4倍，处理高频声音的能力有明显上升。支持快速充电，充电10分钟可续航5小时，开启蓝牙并使用降噪续航为30小时。

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