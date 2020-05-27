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新冠病毒电信诈骗令美国人损失3900万美元，骗子甚至伪造国税局网站

2020/5/27 6:43:07来源：凤凰科技作者：良弼责编：懒猫评论：

北京时间5月26日消息，新型冠状病毒期间各行各业都不好过，可有一个“行业”却玩出了新花样，那就是电信诈骗，骗子甚至还通过伪造美国国税局网站谋取利益。

今年已有近5.25万美国人向美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)投诉与新型冠状病毒有关的欺诈行为，报告的损失总计超过3860万美元。截至5月21日，约45%的投诉者表示自己受到了资金上的损失，平均损失约470美元。

全球数据通信提供商Transaction Network Services的首席产品官韦森(Bill Versen)认为，骗子“非常狡猾”。他指出：“他们利用疫情这个热点话题，对它进行了一个包装来获得你的信任，最后把你的钱给骗走。”TNS发现，目前与新型冠状病毒相关的电信诈骗案件大幅增加。

各类型骗局层出不穷

根据联邦贸易委员会的说法，诈骗者诱骗受害者的最主要方式之一是通过短信。韦森表示，还有一种新的、高度复杂的虚假链接骗局，可能会迷惑很多人。它以美国国税局(Internal Revenue Service)的名义作为短信开头，要求受害者点击链接来领取“刺激支出专项补贴”。

点击这个链接之后，你会看到一个逼真的美国国税局网页，在上面会提示需要提供你的姓名、联系信息和社会保险号。在你输入完这些个人信息之后，你会被重新定向到真正的国税局网站，使骗局看起来不那么可疑。

韦森认为，目前“自动语音电话”也是一种常见的骗术。其中他了解到最常见的一种是与新型冠状病毒相关的虚假退款。这个骗术的巧妙之处在于骗子不告诉你具体是什么东西需要退款。考虑到外面有这么多的公司，从汽车保险公司到公用事业公司，提供退款和折扣，受害者很容易信以为真。

韦森表示：“骗子会通过自动语音打电话给你，说由于新型冠状病毒，我们无法提供服务，但你被收取了399美元，请按1键进行退款。”

当你按下按键时，你会被要求提供你的信用卡信息，这样就可以退回费用或得到补偿。这就是骗子采用的方式。韦森认为：“这听起来合情合理。”

防范：向陌生人说不

网络安全情报公司Sixgill的研究主管勒纳(Dov Lerner)指出：“消费者现在需要格外警惕。不要通过电话向任何人提供信用卡或其他个人信息，也不要点击电子邮件中的未知链接。”

他补充称：“甚至还有一些自称政府代表的人会要求你开门，你也不能开，除非他们能出示有效的身份证明。你应该首先假设这是一个骗局，除非那个人拿出了有效证明。”

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关键词：电信诈骗

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