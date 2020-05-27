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骁龙 835 手机一加 5/5T 安卓 10 稳定版推送：全新 UI 设计

2020/5/27 7:09:51来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月27日消息 一加手机昨天发布了Hydrogen OS（氢OS）5 月抢鲜快讯，OnePlus 5 / 5T Android 10 稳定版来了，全新升级到安卓10版本，带来了全新UI设计，更轻快流畅；全新个性化设置，支持图标形状更改应用到快捷设置；新增位置信息管理权限，支持仅在使用该应用时允许。另外游戏空间、短信骚扰拦截、全屏手势带来了改进和升级。

除此之外，Hydrogen OS（氢OS）5 月抢鲜快讯还包括一加8/8 Pro公交卡已支持上海通、重庆通和武汉通。

此前IT之家报道，一加官方宣布，氢 OS 10.0 是一次里程碑式的升级。更加轻快流畅的底层优化，Smooth Battle 带来的逐帧优化、超 150 项动效优化、更智能的相册、支持公交门禁的多功能 NFC、还有随你所想、随叫随到的车载语音助手。

一加5于2017年6月发布，配置高通骁龙835处理器（最高频率2.45GHz），6GB/8GB LPDDR4X内存，64GB/128GB UFS 2.1存储，5.5英寸1080P分辨率AMOLED屏幕，后置2000万+1600万像素双镜头，前置1600万像素镜头，电池容量3300mAh，支持Dash Charge快充，0.2秒指纹识别解锁，支持蓝牙5.0和NFC。一加5T也是骁龙835机型。

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关键词：一加5一加5T安卓10

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