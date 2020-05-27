美股收盘全线上涨：京东涨5.41%，瑞幸暴涨53%

5月27日消息，据外媒报道，美国时间周二，美股收盘全线大涨，延续了上周的强劲涨势，原因是投资者对美国经济重启和潜在新冠病毒疫苗的乐观情绪上升。

道琼斯指数收于24995.11点，上涨529.95点，涨幅2.17%；标准普尔500指数收于2991.77点，上涨1.23%；纳斯达克综合指数表现落后，收于9340.22点，仅上涨0.17%。

在美股周二交易中，科技龙头股涨跌不一，苹果股价收于316.73美元，下跌0.68%；谷歌母公司Alphabet股价收于1417.02美元，上涨0.47%；亚马逊收于2421.86美元，下跌0.62%；微软收于181.57美元，下跌1.06%；Facebook收于232.20美元，下跌1.15%；甲骨文收于52.78美元，上涨0.30%；IBM收于121.76美元，上涨2.85%；奈飞（Netflix）收于414.77美元，下跌3.39%；特斯拉收于818.87美元，上涨0.24%；优步（Uber）跌0.78%；Lyft涨3.87%。

美股中的芯片龙头股多数上涨，英特尔收于62.34美元，上涨0.14%；英伟达收于348.71美元，下跌3.42%；博通收于282.02美元，上涨1.94%；德州仪器收于115.73美元，上涨2.03%；高通收于78.02美元，下跌0.86%；AMD收于53.19美元，下跌3.59%；美光科技涨1.91%；应用材料公司涨1.36%。

在美国上市的中概股普遍上涨，网易收于386.34美元，上涨3.79%；阿里巴巴收于201.72美元，上涨1.01%；京东收于52.60美元，上涨5.41%；拼多多收于64.89美元，下跌5.55%；哔哩哔哩收于33.13美元，上涨0.27%；好未来收57.32美元，上涨7.54%；爱奇艺收于15.87美元，上涨2.39%；跟谁学收于31.02美元，上涨4.34%；微博收于29.81美元，下跌0.23%；新浪涨4.25%；搜狐涨3.43%；搜狗涨14.53%；携程涨9.41%；前程无忧涨9.80%；汽车之家涨2.78%；蔚来涨16.82%；金山云涨13.97%；瑞幸咖啡涨53.24%。

投行Baird首席投资策略师布鲁斯·比特斯（Bruce Bittles）在一份客户报告中表示：“疫情似乎正在得到控制。封锁已经放松，我们尚未看到疫情反弹。”

比特斯称：“股市恢复牛市，经济恢复增长，很大程度上取决于疫情得到控制，这将允许企业重新开门营业，使消费者恢复消费习惯。市场似乎预期经济将迅速复苏，这有助于解释股市近期的反弹。”

周二公布的各项数据也增强了人们的信心，即在疫情大爆发期间，美国经济已经触底。数据显示，美国5月份消费者信心指数从4月份的85.7跃升至86.6。接受道琼斯调查的经济学家此前预计，美国5月份消费者信心指数为82.3。

与此同时，美国4月份新屋销售也超过预期。据道琼斯的数据，美国新单户住宅销售上月增加62.3万户，超过预期的49万户。

上周，美国主要股指表现强劲，道琼斯指数上涨3.3%，创下自今年4月份以来的最佳单周表现。标准普尔500指数和纳斯达克上周也上涨了3%以上。

截止周二收盘，标准普尔500指数较今年3月23日创下的低点上涨了36%以上。

根据美国约翰·霍普金斯大学周一公布的统计数据，美国新冠肺炎确诊病例超过160万，死亡人数超过9.8万。