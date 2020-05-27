Facebook明天举行股东大会，扎克伯格将再遭逼宫

北京时间5月27日消息，受新冠疫情影响，Facebook将于当地时间星期三首次举行线上股东大会。今年股东大会的提案之一，是要求马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)卸任董事长，任命一名独立人士担任董事长。

▲ 马克·扎克伯格今年股东大会将再遭逼宫

虽然这一提案得到多名州财政部长和投资者支持，但由于Facebook独特的股权结构，扎克伯格拥有绝对的表决权，这一提案大概率会被否决。

过去数年，Facebook股东曾数度逼宫扎克伯格，但相关提案都遭到否决。