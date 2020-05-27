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微软开发工具 Tye 宣布开源

2020/5/27 8:32:52来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

微软近期开源了一款开发人员工具 Tye，能够用于简化微服务以及分布式应用程序的开发、测试以及部署过程。

该项目负责人 Amiee 表示，在构建由多个项目组成的应用程序时，开发者通常希望能够同时运行多个程序或服务。这仅仅是构建分布式应用程序的第一步，但实施起来可能有些困难，更不用说在之后将这些程序移植到 Kubernetes 等平台上的难度。因此，Tye 项目旨在让这些过程更加轻松。

Tye 的首要目标是简化微服务的开发，具体方式包括仅用一行命令执行多项服务、在容器中使用依赖项目，以及使用简单的方法探索其他服务的地址。

将 .NET 应用程序自动部署到 Kubernetes 也是 Tye 的一大用途。该项目通过自动容器化 .NET 应用程序、降低生成 Kubernetes 清单的配置要求， 还有使用单个配置文件来达成此目标。Tye 包含一个本地协调器，从而以最少的配置将微服务部署到 Kubernetes。

Tye 现已集成了 Ingress、Redis、Dapr、Zipkin 和 Elastic Stack 等项目，它目前仍处于实验阶段，这一阶段预计将持续至 .NET 5 发行之时。在此期间，微软计划每个月发布新版本，并陆续添加新的功能，支持更多的部署目标。

具体介绍可查阅微软官方博客： https://devblogs.microsoft.com/aspnet/introducing-project-tye

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关键词：微软

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