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微软 Chromium 版 Edge 83 正式版加入断网冲浪小游戏

2020/5/27 9:58:21来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月27日消息 微软Edge团队今天表示，从Chromium 版 Edge 版本83.0.478.37开始，用户现在可以离线或通过导航到edge://surf在新的Microsoft Edge中玩冲浪主题游戏。该游戏自2月下旬开始面向Insiders预览发布，现在每个人都可以在最新的稳定版中玩到。

受到经典Windows游戏SkiFree的启发，该冲浪游戏要求玩家在避开岛屿、其他冲浪者和障碍物的同时，在水中畅游。玩家还可以收集心脏以延长寿命并提高速度。尽可能在无尽的海洋中冲浪，争夺最短时间，或连续穿过尽可能多的闸门曲折前进。通过三种不同的游戏模式，玩家可以通过多种方式来打发时间。

用户只需在地址栏中导航到edge://surf。如果你没有连接到Internet网络，微软Edge还将提供一个方便的游戏链接，以帮助你度过游戏时光。

IT之家获悉，本次微软Edge增加了新的游戏功能和改进，包括对可访问性功能（如高对比度，屏幕阅读器，甚至Xbox Adaptive Controller自适应控制器）的支持。以下是其中的内容：

一起冲浪：无尽模式

尽可能冲浪，同时避开障碍物和海怪。你可以通过游戏设置菜单切换模式。

计时模式

尽快到达课程结尾！收集硬币可以帮助你缩短时间。路线总是一样的-你能找到最短的路线吗？你可以通过游戏设置菜单切换模式。

曲折模式

连续浏览尽可能多的门！如果错过入口，连胜将重新设置，但是你可以继续玩直到生命耗尽。你可以通过游戏设置菜单切换模式。

使用键盘、鼠标、触摸屏或游戏板玩

借助对键盘、鼠标、触摸和游戏手柄（包括Xbox，PlayStation，Switch Pro和Xbox自适应控制器）的支持来发挥自己的风格。该游戏还支持游戏手柄触觉反馈（隆隆声），以提供更身临其境的体验。有关游戏方式的说明（包括每种输入的控件），可以在游戏的设置菜单中找到。

个人高分

每种游戏模式都会记录你的高分，每次设置新记录时，你都会看到一条通知。你也可以从游戏设置菜单中重置统计信息。

高可见度模式

高可见性模式（可通过游戏设置菜单访问）突出显示对象周围的命中框，从而更易于识别和避开水中的障碍物。

减速模式

对于喜欢更轻松的节奏或需要额外的时间完成这些冲浪动作的用户，他们可以启用新的降速模式（可通过游戏设置菜单访问）以降低游戏速度。

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关键词：Edge浏览器微软

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