周世虹委员：建议高铁票允许改签两次

IT之家5月27日消息 人民日报报道，全国政协委员、安徽省律师协会副会长周世虹建议，综合考虑距离、速度、时间等因素，科学、平衡地确定各类高铁以及普通列车的票价，并允许高铁票改签两次，包括变更到站，方便乘客选择时间和空间，降低乘车成本，减轻老百姓负担。

IT之家了解到，周世虹在调研中发现，相同的距离，在不同地区，票价不同；相同距离，速度不同，但票价相同；二等座和无座价格相同；上车补票、中途补票不收手续费；改签条件不合理，只允许改签一次，而且不包括变更到站等，这些都是当前高铁票价及改签退票方面存在的问题。

“建议允许改签两次，包括变更到站，方便乘客选择时间和空间，降低乘车成本，减轻老百姓负担。要科学测算改签和退票对运营收入及利润的影响，从而合理确定退票、改签费用。”周世虹说，应当综合考虑现代社会的办事效率和时间观念，缩短退票、改签时间段，降低退票改签费用。

对于春运及国庆、五一等重要节假日期间可通过提高退票、改签费用来限制退票、改签。但在整个春运40天时间里一律采用“开车前不足24小时、按票价20%”的标准核收退票、改签费用不尽合理。他建议在不影响车票出售的情况下，缩短限制时间，降低退票、改签费用。