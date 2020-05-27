Facebook 宣布旗下数字钱包“ Calibra ”更名为“ Novi ”

5月27日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，Facebook宣布，它将把旗下数字钱包“Calibra”更名为“Novi”。

Novi负责人大卫·马库斯（David Marcus）表示：“Novi”这个名字的灵感来自于拉丁语“novus”和“via”，前者代表“新的”，而后者代表“方式”。

外媒报道称，Facebook此举是为了将这款数字钱包的名字与该公司的数字货币Libra区分开来。据悉，Calibra是为Libra打造的数字钱包。

去年6月，Facebook宣布了其数字货币Libra。自首次宣布以来，该公司的Libra项目就受到来自立法者和监管机构等多方面的阻力，这导致该公司承诺在没有获得美国监管机构批准的情况下不会推出Libra。

在当地时间周二发布的声明中，Facebook并没有宣布Novi或Libra的发布日期，只是指出当Libra正式推出时将会发布Novi的一个早期版本，然后再逐渐在全球推出Novi。

Facebook表示，用户需要使用政府发放的ID来注册Novi，但它承诺，这种转账将不收取任何隐藏费用，用户将可以获得全天候的基于聊天的支持。

Facebook的加密货币Libra项目主要由“天秤座协会”负责管理和运营。此前，该协会拥有首批28名“创始会员”，涵盖支付、科技、电信、区块链和风险资本等行业，包括万事达卡、PayPal、Visa、沃达丰、eBay、Facebook、Lyft、Spotify、Uber等。

自从该协会成立以来，一些会员选择加入，一些会员选择退出。然而，今年，该协会宣布了几个新成员。（小狐狸）

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