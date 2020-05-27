成功登顶！为珠峰“量身高”进行时：5G 助力，中国北斗导航系统发威

2020 年 5 月 27 日 11 时，在网友们的“云注视”下，中国测量登山队成功登顶世界第一高峰珠穆朗玛峰，2020 珠峰高程测量登山队成功树立觇标。

值得注意的是，具体的珠峰数据需要经过严密的计算、分析、反复验证才能够最终确定，而这一过程需要 2-3 个月的时间，因此，此次测量的珠峰高程数据尚未能公布。

登顶珠峰，这次大不同

2020 年 4 月 30 日，2020 珠峰高程测量正式启动。

5 月 26 日，珠峰高程测量登山队冲锋修路组成功将安全路线绳铺设至珠峰峰顶。

5 月 27 日凌晨 2:10，珠峰高程测量登山队宣布正式开始冲顶。经过近 9 个小时，8 名攻顶队员次落、袁复栋、李富庆、普布顿珠、次仁多吉、次仁平措、次仁罗布、洛桑顿珠成功登顶珠峰。

对比此前的珠峰测量工作，此次的登顶测量大有不同，最为明显之处，在于新技术的加持。

值得说明的是，此次为珠峰“量身高”依然采用人工测量，而不是用无人机或机器人代替。对此，2020 珠峰高程测量现场副总指挥张庆涛解释称：

专业测绘队员登顶可使测量数据更可靠、更具说服力。而且，珠峰峰顶气流不稳定、多大风、气温低，目前的技术手段尚无法确保测量型无人机或机器人在峰顶作业。此外，为保证精准性，团队还要将雪深雷达、重力仪等仪器携带到顶峰，而这些仪器都需要专业测绘人员来操作。

不过，即便是人工测量，此次珠峰高度测量工作也涉及了不少先进技术。

经中国测绘科学研究院、中国地质调查局等机构专家的严格审查把关，测量工作的技术路线最终确定为“综合运用 GNSS 卫星测量、精密水准测量、光电测距、雪深雷达测量、重力测量、天文测量、卫星遥感、似大地水准面精化等多种传统和现代测绘技术，精确测定珠峰高程”。

据自然资源部的公开信息，在准备阶段，国测一大队 53 名测绘队员克服环境、气候、新冠疫情等困难“备战”，最终实现了一等水准测量 480 千米、二等水准测量 240 千米、加密重力测量 190 点、绝对重力测量 1 点、天文测量 1 点、局部 GNSS 控制网测量 60 点、板块运动监测网 21 点，布设卫星导航定位连续运行临时基准站 2 点，完成了 6 个珠峰高程测量交会点的基础性测量工作。

随后，由国测一大队和中国登山队共同组成的测量登山队开始了登山集训，进驻珠峰大本营，并于 4 月 30 日下午正式开始了测量工作。

在测量阶段，测绘人员综合运用了 GNSS 卫星测量、雪深雷达测量、重力测量、卫星遥感、似大地水准面精化等多种测量技术。其中，GNSS 卫星测量是重要的一环。

GNSS 的特别之处在于，它涵盖了全球多个导航卫星系统，包括中国的北斗卫星导航系统，美国的 GPS、WAAS，欧洲的 GALILEO、EGNOS，以及日本的 MSAS 等导航系统。

值得一提的是，2005 年测量珠峰“身高”时，GNSS 卫星测量主要依赖 GPS 系统。今年的测量将同时参考中国北斗、GPS、GALILEO 和 GLONASS 四大全球导航卫星系统，并且将以北斗的数据为主。

根据自然资源部介绍，本次测量工作总体有五方面的技术突破，具体包括：

依托北斗卫星导航系统，开展测量工作；

完全利用国产测绘仪器装备完成本次测量任务；

应用航空重力技术，提升测量精度；

利用实景三维技术，直观展示珠峰自然资源状况；

测绘队员登顶观测，获取可靠测量数据。

另外，值得关注的是，如今珠峰北坡登山路线和峰顶也已经实现了 5G 信号的覆盖。

今年 4 月以来，三大运营商先后在海拔 5300 米和 5800 米处的营地新建了 4G 和 5G 基站，旨在为测量全程提供 4G/5G 通信服务、为视频和图像回传提供 5G 信号保障；由此便有了“云上登顶看珠峰”的直播呈现。

4 月 30 日下午，位于海拔 6500 米营地的 5G 基站投入使用，这也是目前全球海拔最高的 5G 基站。

这让网友表示“很酸”。

有网友说道，珠峰都有 5G，而自己房间的 4G 还是不稳定的那种。

七次尝试，三次登顶

前面提到，这是中国第七次进行珠峰高程测量，在 1966 年、1968 年、1975 年、1992 年、1998 年、2005 年，我国测绘工作者对珠峰进行过 6 次大规模测绘和科考。

根据自然资源部的说法，1966 年、1968 年的两次测量未在峰顶树立测量觇标，也未测量峰顶冰雪厚度，高程未公布。

不过，在 1975 年和 2005 年，测绘人员成功测定并公布珠峰高程。

1975 年 5 月 27 日，中国首次进行珠峰高程测量。虽然当时登顶的人中没有专业的测绘人员，但有登山队员将 5 公斤重的“觇标”这一重要测绘仪器带上了珠峰峰顶。

届时，登山队员选择了 9 个测站点，在不同时间段进行了多方面测量，终于在 5 月 29 日完成 9 个测站点的交汇观测。

最终经过严密的计算，扣除冰雪深度 0.92 米，珠峰的高程为 8848.13 米，最大正负误差小于 0.36 米；这在当时，是世界上最为精确的数据，也是中国首次测得的珠峰高程数据。

随后的 1992 年和 1995 年，我国测绘人员分别与意大利登山队、美国登山队合作进行高程测量，这两次测定均未对外公布珠峰的具体高度数据。其中，1995 年美国登山队登顶失败。

2005 年，中国再次开展珠峰高度测量工作。与第一次测量不同，第二次珠峰测量采用了传统大地测量与卫星测量结合的技术方法，不仅如此，测量队还首次利用冰雪雷达探测仪测量出冰雪厚度。

通过严密的计算，第二次高程测量出的珠峰海拔高程为 8844.43 米。

而今，2020 年，中国第三次登顶珠峰，虽然尚未公布最终测量数据，但这一次的登顶，同样具有重大意义。

2020 年，是人类首次从北坡成功登顶珠峰 60 周年，同时也是中国首次精确测定并公布珠峰高程 45 周年。

另外，由于环境因素（包括地质活动、气温变化等），珠峰的高度会发生变化。据 2020 珠峰高程测量技术协调组组长党亚民的说法，长期来看，珠峰以每年 4.4 毫米的速度缓慢升高，也就是说每 30 年将会升高 13 厘米多。

随着测量技术的发展，有了新技术的加持，再次对珠峰进行高度测量能够得到更为精确的数据，这也为高度测量工作的展开提供了必要性。

地球之巅，勇者为峰

虽然此次测高工作还在开展中，具体数据尚未公布，但测绘人员成功登顶，意味着 2020 年测量珠峰高程的工作完成了关键步骤，同时也是最为艰难的一个环节。

借用著名登山家乔治.马洛里对攀登珠峰的回应的那句话——“因为山就在那里！”，这同样回答了中国为什么要三度登顶珠峰进行高度测量：

不仅因为山在那里，还因为山在中国！

而此次登顶珠峰，测量的不仅是中国高度，也是世界高度。

致敬攀登者！