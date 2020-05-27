吃货减肥福音！研究人员开发出“舔屏”设备，可模拟食物味道

5月27日消息，美国计算机协会（ACM）数字图书馆最近公布的一项研究表明，研究人员已经开发出一种“舔屏”的设备，这种设备能够在与人类舌头接触时重现食物的味觉。

模拟虚拟食物味道的数字设备

日本明治大学的研究人员Homei Miyashita创造了这种虚拟味觉设备。该设备借助的是插入到五色凝胶中的电解质，每种凝胶控制苦、盐、鲜味、甜、酸等五种基本口味的强度。

微观粒子被电荷激活发生迁移时会产生电泳，而这种虚拟味道就是通过电泳提供的。当该设备的五根电解质管触碰到舌头时，人就会主观地感知到所有的五种味觉。但是，当设备通以较低的电压时会产生不同的电荷，某些味道可能会被放大，而另一些则会减弱。

把虚拟味道比作一张图片

Miyashita将该设备增强味觉感知的能力比作人类感知图像或监视器的能力。当我们的眼睛在屏幕上看到美丽的图像，尽管我们知道每个图像都只是一系列不同强度的红、蓝、绿像素组合的结果，我们仍然能够形成一种情绪反应。

Miyashita在他的研究论文中说:“光学显示器使用三种基本的色素来产生任意的颜色，这种设备与之类似，它可以将味觉传感器采集到的数据合成和分配任意味道。”

Miyashita把他的装置称为“寿司合成器”。在他的一个实验中，他通过在电子合成器周围缠绕干紫菜来增强实验测试者的体验，同时他还提高了酸味和盐味，以更准确地模仿出寿司的味道。

随时可以品尝的虚拟食物

Miyashita补充说，这种合成器“不需要往嘴里塞任何食物，就可以让人们体验到从橡皮糖到寿司等各种味道。”但其中存在一个不容忽视的困窘：如果我们从模拟对象中获得有意义的体验，我们真的只是被错觉所欺骗吗?

作为一个新概念，未来新版的设备可以让乘客在没有额外服务的航班上享受虚拟消费带来的愉悦，完全不需要设立食堂就能够让他们品尝冰淇淋圣代、生牛排等美味美食。