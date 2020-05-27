鹏博士2019年巨亏57.51亿，PLCN海缆“前途未卜”

日前，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”）发布了2019年业绩报告，报告期内鹏博士实现营收人民币60.50亿，同时下滑11.81%；净亏损57.51亿，同比暴跌1610.74%。

在其2019年度报告中，鹏博士提到了PLCN海缆项目的最新进展。

公告显示，太平洋海底光缆项目（以下简称“PLCN海缆项目”）是公司下属子公司 PLD Holding Limited 与谷歌Google、脸书Facebook 联合建设的第一条直连中国香港和美国洛杉矶的海底光缆。

PLCN 海缆项目已于2020年3月完成全部海上施工，但由于新冠肺炎疫情影响，工程师难以在香港等地出差，目前工程验收及测试工作尚未完成。

据此前外媒报道，2019年8月份，美国司法部以“国家安全”为由，组织建设中的PLCN海缆继续推进。随后，虽然该项目一直在推进中，但始终未能得到美国联邦通讯委员会(简称FCC)的开通经营许可。

时间推进到2020年2月，为了业务能有序推进，Google和Facebook联合向FCC提出申请，请求批准PLCN海缆连接到中国台湾和菲律宾的部分，并暂时搁置连接到中国香港的部分。

此后，随着新型冠状病毒疫情在全球范围内爆发，各国政府均建议民众减少外出，这导致互联网流量剧增。4月初，美国司法部敦促FCC尽快准许Google和Facebook启动PLCN海缆，前提是不能开通直连中国香港的那一段。

有媒体认为，美国政府此次批准申请，意在提供网络带宽，从而舒缓现阶段网络资源紧张的情况。在美司法部的敦促下，随后FCC批准了Google和Facebook的相关申请。

据悉，按照原先的计划，Google和Facebook对其在美国的登陆点负责，中国香港市场则由鹏博士负责。PLCN海缆是6纤对系统，其中4对为鹏博士所有。毫无疑问，不能直连中国香港，受影响最大的无疑是鹏博士，后续业务推进也只能暂缓。

从鹏博士的年报说明中，并未释放太多积极的信号，开通与否的具体细节并未披露。2019年，鹏博士大力推进业务转型，PLCN海缆项目作为其业务转型的重要组成部分，颇受鹏博士重视，此次受阻，无疑会对后续业绩造成影响。