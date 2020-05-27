5G网络建设再现共建共享，电信业格局将重整

近日，中国移动与中国广电签订5G共建共享框架协议，此前中国电信和中国联通在5G网络建设上已展开合作，这意味着，国内电信行业在5G时代的两大组合已然形成。那么，移动与广电的合作前景如何？电信与联通又会如何应对这一新的联盟？电信业竞争格局又将如何重整？

近日，中国移动与中国广电签订5G共建共享框架协议，传言已久的消息终于尘埃落定。

由于此前中国电信和中国联通在5G网络建设上已展开合作，这意味着，国内电信行业在5G时代的两大组合已然形成。

那么，移动与广电的合作前景如何？电信与联通又会如何应对这一新的联盟？电信业竞争格局又将如何重整？这一系列问题值得探讨。

中移动建网、广电付费，共享700MHz黄金频段

根据移动与广电的合作协议，双方按1：1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络，共同所有并有权使用700MHz 5G无线网络资产。合作期限自5G合作框架协议生效之日起至2031年12月31日。

业内人士分析认为，此次二者合作实属双赢，中国移动共享得到广电的黄金频段和优质内容，而广电共享则可获得中国移动的资金、技术设备。

对移动而言，本次合作使其获得了700M黄金频段，5G网络建设的频率组合变成兼具高低频段的“700MHz+2.6GHz+4.9GHz”。

据了解，700MHz频段具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势特性，适合5G底层网络，同等覆盖建设的基站数量最少，可降低建网成本。

独立电信分析师付亮认为，与广电5G共建共享对中国移动来说十分利好。中国移动不仅可以通过700MHz频率解决边缘地区网络覆盖问题，同时还可以从广电获得收入。此外，还将在移动广电合建的700MHz 5G网络中拥有很高比例的股权。

对中国广电而言，其自身除了不具有核心网，还缺技术、资金与人才，此次与移动的合作，不仅能获得移动的 2G/4G/5G 网络，还减少了资本开支，以及对相关人才和技术的积累，可以说是补足了短板。

付亮表示，与移动合作减少了700MHz无线网络的建设资金，解决了网络维护问题。在网络问题上，除了拥有700MHz无线网络，还可以漫游到中国移动2G/4G/5G，大大降低了一次性建设投资。

“但是，广电的弱项除网络建设、运行维护外，还有市场营销、客户服务、产品规划、技术开发，这些问题同样会影响到中国广电5G网络的未来。”付亮表示。

此外，就目前来看，中国广电还没有完成对全国各省/直辖市的广电网络的整合。

值得注意的是，根据公告，中国广电有偿使用中国移动2.6GHz 5G网络、传输网络资源，并支付相应网络维护费用等，不过并未具体透露相关结算细节。双方在共享频段的基础上将如何进行利益分配，也尚待进一步明确。

电信+联通PK移动+广电，电信业竞争格局或将重整

在5G网络共建共享方面，早在2019年9月，中国电信就与中国联通正式签署《5G网络共建共享框架合作协议书》，开始在全国范围内合作共建一张5G接入网络。

根据协议，联通和电信根据自身4G基础情况，除去两家独自承建的区域，在15个选定城市划定范围承建5G接入网。而这些城市都是一二线城市，将率先运行5G网络，并且需要重点保障5G运行。

彼时，面对着资金短缺、与移动5G建设进度的差距等困境，业内对联通与电信联手后能否赶超中移动普遍持观望态度。而截至目前，中国移动一家的5G基站建设规模超过了中国电信和中国联通的总和。

截至今年4月底，中国移动已建立的5G基站数近14万个，中国联通和中国电信已累计开通5G基站10万个。

在5G套餐用户方面，截至2020年4月底，中国移动5G套餐客户已达到4374.5万户；截至2020年2月底，中国电信5G套餐用户规模已达2170万户；而中国联通一直未公布5G套餐用户。

今年，中国移动的目标是再建30万5G基站，5G套餐客户净增7000万，而中国电信和中国联通是力争2020年三季度力争完成全国25万基站建设。

中信证券近日发布研报指出，中国电信和中国联通或将加速推进2.1Ghz的5G低频重耕以提升5G网络竞争力，不排除中国电信和中国联通共享使用中国移动和中国广电的700MHz偏远地区 5G 网络，实现更深入的共建共享。

毫无疑问，拿了700MHz频段资源的中国移动如虎添翼。不过新的联盟成立之后，仍不能一蹴而就，尚需时间解决问题。

通信业知名观察家项立刚对记者表示，任何合作实施上都有很大困难，两个不同的企业、文化，利益要求都不一样，移动和广电需要时间去磨合。而广电作为新的竞争者入局对大格局不会有大的改变，因为广电没有那么容易在短时间内变得比较强大。

付亮认为，虽然说了是“联合确定网络建设计划，按1：1共同投资建设700MHz 5G无线网络”，但如何“共同”并没有说，是像电信联通那样分省分片包干，还是成立一个新的股份公司，统一建设，并不明确。

此外，付亮表示，如果有了中国移动的合作，广电很可能在一年左右规模发展用户，与其他运营商在市场上竞争。届时，电信业格局或将迎来新一轮重塑，而两大阵营将如何PK值得继续关注。