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Windows任务管理器缔造者：可以杀死一切进程

2020/5/27 17:06:30来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月27日消息 任务管理器是目前Windows中最常用的应用之一，虽然Win10对其进行了一些改变，但其基本构想并没有发生变化。

在微软工作了十几年的开发者Dave Plummer，正是从头开始开发任务管理器的人，他在reddit上的一篇帖子中解释说，这款应用最初应该是作为共享软件（供买前试用）提供的，但最后却作为一个免费的应用与Windows捆绑在一起。

除了任务管理器之外，Plummer还为开发了很受大家欢迎的ZipFolders和太空弹球。

任务管理器可以杀死一切

目前，Plummer是一名志愿者，在学校教孩子们编码，并参与修复肌肉车和皮卡，Plummer解释说，任务管理器在他心中仍然有一个特殊的位置。

“任务管理器是我最引以为傲的应用之一，因为它可能是第一个或者至少是视觉上最复杂的应用，在这之前，它是第一个全维度完全可调整大小的应用。在我那个年代，我对内存和闪退是很苛刻的，所以它的exe文件都在100K以下，而且从未出现过闪退或崩溃。”

IT之家了解到，Plummer还强调了一件事，那就是任务管理器应该能够杀死Windows上运行的任何进程

“应该没有什么是任务管理器不能杀死的，它甚至会升级权限（如果你有的话），会启用调试权限来杀死应用程序。”他指出：“如果任务管理器不能杀死它，那么你的内核就有问题了。”

任务管理器最近明显得到了改进，增加了更多的信息，包括GPU详细信息和其他数据，Plummer提醒大家，这款应用比默认配置的功能要强大得多，因为你可以添加和删除列，拖动它们来重新排列所有东西等等，所有这些都只需要点击几下就能完成。

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关键词：任务管理器

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