CES上亮相的贝尔金新型无线充电配件已经发售

IT之家5月27日消息 贝尔金（Belkin）今天宣布，其首次在 CES 上亮相的几款新型无线充电配件现在可以在亚马逊和其它第三方零售商处购买了。

Soundform Elite 智能扬声器+无线充电器的价格为 300 美元（约为 2147 元），它结合了无线充电功能和 Devialet 扬声器技术。外形看起来有点像 HomePod，其顶部可为 iPhone 提供无线充电功能，并且可与 Google Assistant 配合使用。

贝尔金的 Boost Charge 3 合 1 无线充电器售价为 120 美元（约为 859 元），可以同时为 ‌iPhone‌，AirPods 和 Apple Watch 充电。它具有时尚紧凑的设计，带有可支持‌ iPhone‌ 直立的充电平台，用于 ‌Apple Watch‌ 的充电座以及在‌ Apple Watch ‌的表带之间为 ‌AirPods ‌充电的空间。

Dual Wireless Charging Pads 的售价为 50 美元（约为 357 元），可通过具有双设备设计的单个充电板同时为两部 iPhone 提供 7.5W 的快速充电。

截止到今天，上面列出的所有无线充电配件都可以从零售渠道购买了。