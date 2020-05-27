国内首款5G平板：华为MatePad Pro 5G发布，5299元起

IT之家5月27日消息 华为今晚邀请韩雪一起发布了国内首款5G平板华为MatePad Pro 5G，搭载麒麟990 5G SoC芯片，采用40W超级快充，27W无线正向快充，3D石墨烯散热技术，5299元起。

华为MatePad Pro 5G采用10.8英寸全面屏，屏占比高达90%，机身重量仅为492克。

华为MatePad Pro 5G搭载麒麟990 5G SoC，号称使用了全球首款超厚3D石墨烯散热，5G网络理论下行速率高达2.3Gbps，可20秒下载完一部2G大片。

华为MatePad Pro 5G配备无线磁吸式HUAWEI M-Pencil手写笔，支持无线充电、4096级精准压感，支持侧锋、息屏速记。

华为MatePad Pro 5G标配40W超级快充，支持27W超级无线快充，内置7250mAh (典型值)大容量电池，搭载四声道四大振幅扬声器，哈曼卡顿调音。

华为MatePad Pro 5G还支持高清畅连音视频通话、屏幕共享、多屏协同、智慧分屏、平行视界。

IT之家了解到，售价方面，华为MatePad Pro5G平板8GB+256GB售价5299元，8GB+512GB售价6799元(含键盘和手写笔)，提供青山黛和丹霞橙两种配色，5月27日21:08开启预售，6月11日00:00正式开售。