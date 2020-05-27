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Steam中国版泄露：加入健康游戏忠告，限制未成年人游戏时长

2020/5/27 20:55:29来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：远洋评论：

目前的 Steam 版本几乎可以让国内玩家畅玩全球游戏，不过一直有传闻称 V 社会推出一个中国版本的 Steam，听闻这是一个锁区和受审的本地版客户端。

近日据外媒 Win.gg 报道，Steam 更新包含了一个 Steam 中国的 Alpha 测试版本，向外界展示了中国版和国际版 Steam 客户端的一些不同之处。该测试版与 Steam 大部分的不同点集中在全局防沉迷系统，测试内容泄露后在玩家群体中引起了相当大的反响。

据悉，玩家在 Steam 中国版也即是蒸汽平台进入游戏会看到为时 5 秒的《健康游戏忠告》，这也印证了不久前网友挖掘数据从蒸汽平台中获得的防沉迷情报，几乎所有在国内出版的正版游戏都有《健康游戏忠告》提醒。

另外一个重要不同之处在于限制某些用户的游戏时长。外媒 Win.gg 曾尝试启动《CS：GO》和《DOTA2》，但都失败，原因是时间不在规定的游玩时长之内。其实这里应该指的是，国服客户端有针对未成年人的防沉迷系统。

据悉，未满 18 周岁的用户在 22 点到次日 8 点将无法进入《CSGO》和《DOTA2》，目前只有拥有国服的游戏会有此限制，其它单机游戏还没有这个提醒。

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关键词：Steam

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