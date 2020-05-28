苹果AirPods也无法避免的硬伤：蓝牙耳机延迟到底有多少

配备耳机孔的手机越来越少，蓝牙耳机已经成为大势所趋。然而和传统的有线耳机相比，蓝牙耳机始终存在一些硬伤，例如电量、成本以及延迟！延迟这一点，其实一直被很多人所诟病，用蓝牙耳机看视频影音不同步啦，玩音游总是打不到拍子上啦，这些情况都得怪蓝牙耳机延迟。

▲蓝牙耳机总会有延迟，AirPods的延迟已经很低了

好的蓝牙耳机，其一大价值就在于低延迟。例如AirPods，为了降低延迟，特别使用了专门定做的芯片乃至蓝牙协议。但尽管如此，AirPods也仍无法消除所有的延迟，和有线耳机相比始终是有差距的，别的蓝牙耳机的情况就更糟糕了。

蓝牙音频的延迟，和手机以及蓝牙耳机都有关。那么问题来了，延迟对体验的影响很大，我们该如何测出蓝牙耳机的延迟到底有多少？今天就来给大家推介一个方法，各位不妨试试手头的蓝牙耳机和手机的音频延迟大不大！

我们需要使用一款转么测试音频延迟的工具“Latency Test”，它支持安卓和iOS设备。下面是它的官网：Latency Test：https://superpowered.com/latency

Latency Test是原理是这样的。它会播放特定频率的音频，然后用麦克风拾音，从而测出播放这段音频到麦克风检测到音频之间的时间差，这段时间差就是音频延迟了。

Latency Test可以检测扬声器和蓝牙耳机的音频。用它来测试蓝牙音频延迟的步骤大体如下：

·测试扬声器的音频延迟，这是机内音频延迟

·连接蓝牙耳机，测试蓝牙耳机此时的音频延迟，这是总延迟。

·总延迟-机内延迟=蓝牙耳机本身的延迟

值得注意的是，Latency Test在iOS上只能测扬声器的延迟，因此无法通过iOS来测试蓝牙耳机的延迟情况。而且，在iOS平台，Latency Test的安装不是通过App Store来完成的，下面是安装iOS版的详细步骤。

·开启Latency Test的官网，点击“IOS8 AND ABOVE”的按钮。这时候网页会提示安装APP，确认即可。

安装“Latency Test”的提示

·安装完成Latency Test的APP后，还不能立即使用。需要到iOS的设置当中，开启“通用”-“设备管理”，然后找到下图中的开发者，信任即可。

信任这个开发者

再次提醒，iOS版的Latency Test只能通过扬声器测试设备的音频延迟，不能测试蓝牙耳机延迟。而安卓版的就没有这一限制，安装apk后，正常使用即可。

我们来看看Latency Test的实战吧，这里以安卓平台为例。

开启Latency Test后，APP会显示当前的设备信息。我们可以先做一个设置，点击菜单按钮，勾选“Use AAudio if available”。AAudio是安卓平台的一个新音频接口，延迟更低。

Latency Test的主界面，可以在设置中勾选“AAudio”的相关选项降低延迟

接着，选择一个安静的环境，保持网络畅通（网络不畅可能无法播放音频导致测试难以进行），然后把扬声器调到比较大的音量，开始测试延迟。

测试过程，如果环境声太过嘈杂是无法测试的

测试完扬声器的数值后，连接蓝牙耳机，然后将蓝牙耳机对准麦克风方便拾音，将音量调大，进行测试。

将第二次测试的数值减去第一次的数值，就是蓝牙耳机的延迟了。从网友们的反馈来看，不同的手机的机内延迟以及蓝牙延迟，不同蓝牙耳机的延迟，的确是不一样的，大家可以测测手中的蓝牙耳机表现到底如何！

如图，左为扬声器延迟163ms，右为连接蓝牙耳机后的延迟239ms，可以算出蓝牙耳机本身延迟是76ms

另外，Latency Test的官网也罗列出了很多设备、系统的蓝牙音频延迟情况，这些数据源于用户上传，不一定准确，不过大家可以参考一下。

官网罗列的数据

总的来说，这的确是一款非常有用的工具。蓝牙耳机使用起来更方便，但也有音频延迟这样难以忽视的缺点。就算是AirPods，也无法把延迟降到0。不过蓝牙耳机始终是大势所趋，希望技术能够持续进步，填补现在的一些遗憾吧。