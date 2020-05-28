重启经济乐观预期推高美股，苹果微涨市值追平微软

▲ 纳指涨0.77%，报收9412.36点

北京时间5月28日消息，对经济重启、消费活动回归正常的乐观预期，推动美股今天小幅收高。截至收盘，道指涨553.16点，涨幅为2.21%，报收25548.27点；标普500指数涨44.36点，涨幅为1.48%，报收3036.13点；纳指涨72.14点，涨幅为0.77%，报收9412.36点。

美国主要科技巨头多数上涨，脸书跌1.32%，亚马逊跌0.47%，苹果涨0.44%，NetFlix涨1.23%，Alphabet涨0.06%，微软涨0.13%。

中国主要科技股涨跌互现，网易跌2.39%，爱奇艺涨0.38%，拼多多跌7.04%，微博涨3.42%，腾讯音乐涨2.34%，阿里巴巴跌0.27%，京东跌0.84%，趣头条涨3.07%。

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：瑞幸咖啡（涨21.6%），微贷网（涨16.39%），蘑茹街（涨12.27%），蔚来（涨9.16%），途牛（涨7.2%），老虎证券（涨6.71%），猎豹移动（涨6.03%），简普科技（涨6.01%），优信（涨5.97%），信也科技（涨5.41%），陌陌（涨5.39%），360金融（涨4.56%），易车网（涨3.59%），迅雷（涨3.34%），唯品会（涨3.25%），1药网（涨3.24%），如涵控股（涨2.66%），达内科技（涨2.33%），UT斯达康（涨2.15%），乐居（涨1.45%），兰亭集势（涨1.21%），新浪（涨1.02%），搜狐（涨0.97%），房天下（涨0.91%），云米（涨0.73%），金融界（涨0.64%），汽车之家（涨0.46%），前程无忧（涨0.38%），华米（涨0.32%）。

与上一交易日持平的公司包括：团车、寺库、宜人贷、500彩票网。

下跌的公司包括：中芯国际（跌0.09%），小牛电动（跌0.1%），虎牙（跌0.12%），世纪互联（跌0.13%），新氧（跌0.51%），亿航（跌0.59%），品钛（跌0.67%），携程网（跌0.81%），乐信（跌0.84%），斗鱼（跌0.85%），宝尊电商（跌0.94%），富途控股（跌1.02%），小赢科技（跌1.23%），新东方（跌1.39%），欢聚集团（跌1.45%），58同城（跌1.52%），蛋壳公寓（跌1.53%），搜狗（跌1.77%），好未来（跌2.34%），正保教育（跌2.44%），哔哩哔哩（跌2.51%），金山云（跌3.06%），触宝（跌3.25%），荔枝（跌3.41%），百世（跌3.76%），信而富（跌3.93%），跟谁学（跌4.03%），网易有道（跌5.03%），凤凰新媒体（跌5.04%），中通（跌5.78%），趣店（跌5.92%），无忧英语（跌6.74%），流利说（跌9.64%），云集（跌10.51%），嘉楠科技（跌10.71%），人人公司（跌15.91%）。

发布第一季度财报前夕，蔚来股价上涨逾9%

摩根大通在投资报告中将蔚来股票评级由“减持”上调至“中性”，将其目标股价由2美元上调至3.5美元。投资报告称，“过去数个月，蔚来多次通过发行可转债和政府支持获得发展所需要的资金。现在，我们认为，特斯拉Model 3的崛起，虽然打压了规模较小的中国电动汽车厂商，但启动了乘用电动汽车市场由B（例如企业）向C（消费者个人）转化的浪潮，这是我们以前没有预料到的。”过去一年，由于蔚来资金多次告急，电动汽车，甚至汽车产业受到新冠疫情重创，蔚来投资者可谓“心惊肉跳”。此前，美国银行将蔚来股票评级上调至“买进”，并将其目标股价上调至5美元。蔚来被看好的另外一个原因是，4月份中国汽车销售增长4.4%，与第一季度暴跌42%形成了鲜明对比。今天常规交易中，蔚来股价上涨0.35美元，涨幅为9.16%，报收于4.17美元。

唯品会业绩好于预期，股价上涨逾3%

唯品会昨晚发布了业绩好于预期的第一季度财报，不过受疫情影响，营收低于上年同期。唯品会调整后每股收益为20美分，比上年同期增长11%，营收为26.5亿美元。华尔街对唯品会每股收益和营收的预期分别为11美分和25.3亿美元。唯品会营收同比下降12%，主要原因是疫情期间消费者需求疲软、物流服务延期和供应链反应慢。唯品会预期第二季度营收将介于与上年同期持平至增长5%之间。今天常规交易中，唯品会上涨0.52美元，涨幅为3.25%，报收于16.5美元。星期二唯品会上涨6.7%，收复50日均线。过去数周，唯品会股票一直在整理，将在本周末完成筑底，买入点为19.05美元。今年以来，唯品会股价累计上涨约21%。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：LendingClub（涨11.96%），GoPro（涨11.03%），速汇金（涨10.38%），美光科技（涨7.97%），Lyft（涨3.94%），IBM（涨3.1%），戴尔科技（涨2.5%），思科（涨2.5%），恩智浦（涨2.33%），Fibit（涨2.31%），西部数据（涨2.09%），博通（涨1.98%），英特尔（涨1.96%），eBay（涨1.82%），高通（涨1.63%），诺基亚（涨1.56%），索尼（涨1.27%），VMware（涨1.25%），SAP（涨1.24%），Uber（涨0.93%），甲骨文（涨0.8%），艺电（涨0.63%），Box（涨0.61%），黑莓（涨0.43%），惠普公司（涨0.35%），动视暴雪（涨0.21%），特斯拉（涨0.17%），Salesforce（涨0.05%）。

下跌的公司包括：赛门铁克（跌0.05%），爱立信（跌0.34%），Adobe（跌0.39%），PayPal（跌0.71%），AMD（跌0.85%），Slack（跌0.93%），Yelp（跌1.2%），zoom（跌1.24%），Zynga（跌1.24%），Pinterest（跌2.0%），英伟达（跌2.21%），Snap（跌2.35%），摩托罗拉系统（跌2.45%），Spotify（跌2.64%），Twitter（跌2.76%），Groupon（跌4.3%），iRobot（跌4.9%）。

3名分析师上调苹果目标股价，苹果市值追平微软

分析师认为苹果能够抵御疫情的冲击。美银美林证券公司分析师瓦姆斯·莫汉（Wamsi Mohan）维持对苹果股票的“买进”评级，将苹果目标股价由320美元上调至340美元。德意志银行证券公司分析师杰里尔·昂格（Jeriel Ong）维持对苹果股票“买进”评级，将目标股价由305美元上调至320美元。Jefferies分析师凯尔·麦克尼利（Kyle McNealy）维持对苹果股票“买进”评级，并把目标股价上调至370美元。莫汉星期三发表投资报告称，2019年全球iPhone用户达到10亿，过去两年iPhone用户年均复合增长率达到9%，表明了苹果生态链的潜力。他说，根据光环效应，庞大的用户群能带动服务和设备销售，二手手机的增长，代表着一个巨大的服务机遇。昂格说，苹果专卖店重新开放计划是产品需求将恢复正常的一个信号。苹果计划本周开放21个州的约100家专卖店，届时开放的美国专卖店数量将达到约130家，“虽然高失业率和消费者荷包缩水，让我们担忧新一代iPhone的需求，我们仍然看多苹果”。麦克利尼表示，华尔街对6月份季度iPhone出货量预期似乎有些保守，尤其是在苹果网络销售强劲的情况下。今天常规交易中，苹果股价上涨1.38美元，涨幅为0.44%，报收于318.11美元。苹果市值达到1.378万亿美元，与微软持平。

分析师上调特斯拉目标股价，股价涨1.36美元

投资公司Wedbush分析师丹尼尔·艾维斯（Daniel Ives）维持对特斯拉股票的“中性”评级，将目标股价由600美元上调至800美元。艾维斯表示，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)和加利福尼亚州阿拉米达县“握手言和”，为投资者扫清了近期的一大不确定性，对特斯拉生产和需求的担忧似乎烟消云散。艾维斯称，中国市场需求似乎相当强劲，上海工厂开工生产第一年，特斯拉中国市场销量可能达到10万辆。艾维斯将2020年特斯拉汽车交付量预期由55万辆下调至40万辆。40万辆的交付计划比2019年增长9%。艾维斯认为，中国元素对特斯拉的价值合每股300美元，推动特斯拉股价更上一层楼的关键是盈利，“虽然华尔街一直在积极地量化中国电动汽车市场的增长机遇，从根本上讲影响特斯拉股价的是其每股收益达到20美元的速度”。2019年特斯拉调整后亏损合每股4.92美元，但过去3个季度都实现了盈利。多家媒体都报道称，特斯拉下调了在中美市场的销售价格，应对第二季度需求的滑坡。今天常规交易中，特斯拉股价上涨1.36美元，涨幅为0.17%，报收于820.23美元。盘后交易中，特斯拉股价一度下跌4.38美元。