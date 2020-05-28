微软 Win10 版本 2004 获得新版 Intel/Nvidia 显卡驱动程序

IT之家5月28日消息 2020 Windows 10更新五月版（2004年版本）已经公开发布，芯片制造商正在准备新的驱动程序软件以改善兼容性和性能。

5月份，英特尔发布了新的DCH驱动程序，支持Windows 10更新五月版更新和WDDM 2.7。现在，Nvidia还将推出WHQL图形驱动程序446.14版本。

Nvidia表示其WHQL Game Ready图形驱动程序与Windows 10更新五月版（2004版本）或更高版本兼容。此新的Windows更新为消费者带来了多种新功能，包括DirectX 12 Ultimate Graphics API以及在任务管理器中查看GPU温度的功能。

Nvidia WHQL认证446.14驱动程序为Valorant添加了Game Ready状态，修复了许多问题，还为《崩解》、《我的世界：地下城》和《Crucible》游戏进行了优化。

Nvidia WHQL驱动程序版本446.14似乎不包含对WDDM 2.7的支持，而WDDM 2.7随Windows 10更新五月版一起提供。

Windows 10更新五月版更新包括了对WDDM 2.7的支持，该功能为集成和专用GPU显卡启用了硬件加速的GPU调度。

IT之家获悉，Windows 10的硬件加速GPU调度功能将允许集成和专用的GPU显卡直接管理视频内存，这将显著提高某些游戏的性能，并提高最低和平均FPS帧率。

当前，具有Windows 10更新五月版更新和Intel DCH驱动程序版本27.20.100.8190或更高版本的计算机可以使用硬件加速的GPU调度功能。

AMD和Nvidia正在基于Windows Display Driver Model 2.7开发新的GPU驱动程序，以实现硬件加速的GPU调度。

如果你有兴趣，可以通过GeForce Experience应用获得Nvidia 446.14 WHQL Game Ready驱动程序，并通过Intel的Driver＆Assistant工具获得Intel DCH驱动程序。