2020 开发者调查：TypeScript 最受欢迎击败 Python，Scala 最赚钱

Stack Overflow 2020 开发者调查报告现已出炉。Stack Overflow 年度开发者调查是面向全球开发者进行的规模最大、最全面的调查。调查涵盖了从开发者喜爱的技术到工作偏好等内容。2020 年是 Stack Overflow 发布年度开发者调查报告的第十年，有近 65,000 名来自世界各地的开发者参与了这个调查。

Stack Overflow 方面称，“ 今年，我们没有打算成为调查对象数量最大的一年，而是着手使我们的调查更能代表全球程序员的多样性”。这项调查是进行的的时间是在 2 月份，当时 COVID-19 被宣布为全球大流行，世界各地的国家都处于封锁状态。

此次调查结果的一些亮点内容如下：

在过去五年中持续增长之后，Python 在最受欢迎的技术列表中从去年的第二名下降到今年的第三名，被 TypeScript 击败。Rust 则连续五年蝉联最受欢迎的宝座。

站点可靠性工程师和 DevOps 专家仍然是薪酬最高的个人贡献者。80％ 的受访者认为 DevOps 至少有些重要，而 44％ 的受访者在拥有至少一名 DevOps 专用员工的组织中工作。

52％ 的受访者在网上搜索编码解决方案时发现“Hello, old friend”，并发现第一个结果链接为紫色，表明他们已经访问过该链接。

超过 75％ 的开发人员会偶尔加班-每季度一到两天。25％ 的员工每周会加班 1-2 天或更长时间。

澳大利亚受访者报告的平均编码经验最高，为 16.9 年，其次是英国和美国的开发人员。与此相关，美国和英国的受访者平均年龄最高，分别为 33.7 岁和 33.1 岁。

有证据表明有色人种在专业开发人员中所占的比例不足，但是当我们包括所有开发人员，而不仅仅是专业编码人员时，我们确实看到了一些改进。

当被问及解决编码问题时应采取的步骤时，有 90％ 的受访者表示他们访问了 Stack Overflow。

0.3％ 的受访者在进行调查之前从未访问过 Stack Overflow。

超过 40％ 的受访者表示，他们是 Stack Overflow 之外的其他在线开发人员社区的成员。

超过 15％ 的人发现 Stack Overflow 比去年更受欢迎。

技术趋势相关数据

最受欢迎的技术

编程、脚本和 Markdown 语言

连续八年，JavaScript 都位列最受欢迎的编程语言榜首。此外，TypeScrip 在受欢迎程度方面领先于 C。Ruby 在 2017 年曾一度跻身该榜单的前十名，但如今却有所下降，被 Go 和 Kotlin 等所超越。

Web 框架

可以看到，在 2020 年的调查中，jQuery 仍拥有最广泛的使用量，但它却在逐年缓慢地输给 React.js 和 Angular。有超过 35％ 的受访者表示其正使用 jQuery、React、一个 Angular 版本（将 Angular（代表Angular 2+）和 Angular.js 组合在一起）或某种 ASP.NET（ASP.NET 或 ASP） .NET Core）。

其他的框架、库和工具

Node.js 连续第二年位居榜首，一半的受访者使用它。数据分析和机器学习技术（例如 Pandas、TensorFlow 和 Torch / PyTorch）开始普及并全面增长。

数据库

大部分结果与去年观察到的一致。MySQL 一直位居榜首，其次是 PostgreSQL 和 Microsoft SQL Server。但是，Firebase 的受欢迎程度略有增长，今年它在 Elasticsearch 方面有所优势。

最喜爱的技术

开发者最喜爱和最希望学习的编程语言

连续五年来，Rust 一直是最受喜爱的编程语言，位居榜首。与去年相比，TypeScript 超越 Python 位居第二。Go 取得了很大的进步，从去年的第 10 位上升到第 5 位。

而开发者最希望学习的编程语言方面，Python 连续第四年位居榜首，Rust 方面也有所增长。

开发者最喜爱和最希望学习的 Web 框架

ASP.NET Core 击败了 React.js 成为最受欢迎的 Web 框架。新参与进来的 Gatsby 已排在第 5 位，受到 60％ 的受访者的喜爱。React.js 仍是开发者最希望学习的 Web 框架。

开发者最喜爱的数据库

Redis 仍然是最受欢迎的，其次是 PostgreSQL 和 Elasticsearch。IBM DB2 被认为是最可怕的数据库，而MongoDB仍然是开发人员最想学习的数据库技术。

开发环境和工具

开发者的主力操作系统

几乎一半的受访者使用 Windows 作为其主要操作系统。其余的几乎平均分配给MacOS和Linux版本。

最后，在薪酬最高的编程语言方面，全球范围内，使用 Perl、Scala 和 Go 的受访者薪水最高，中位数约为 $ 75k；Java 开发者薪酬稍低，处于垫底地位。当只看美国时，Scala 开发人员的薪水往往最高。

更多数据请点此查看。