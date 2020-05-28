LG拿下近三成苹果iPhone 12屏幕订单，京东方落选

近日，来自韩媒 TheElec 的报告称，LG Display 已经取得了今年 iPhone 12 系列多达 2000 万块 OLED 屏幕的订单，而三星则获得了剩余的 5500 万块屏幕订单。若该消息属实，这意味着来自中国的面板生产商京东方（BOE）并没有拿到今年 iPhone 屏幕面板的订单。

具体至机型，和此前的消息相符，5.4英寸 iPhone 12、6.1英寸 iPhone 12 Pro 和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max 屏幕面板将由三星提供，而 6.1 英寸的 iPhone 12 Max 则由 LG Display 提供。

一直以来，苹果 iPhone 旗舰产品的屏幕均由三星显示（Samsung Display）独家提供，而 LG Display 则一直为苹果提供次旗舰产品所采用的 LCD 屏幕，以及少量旧款或翻新手机产品所搭载的 OLED 屏幕。由于今年 iPhone 全系将使用 OLED 屏幕，苹果需要 LG Display 加入生产 OLED 屏幕的步伐。

苹果一直尝试增加屏幕供应商的数量已经不是什么秘密，而作为竞争对手的 LG Display 一直在努力满足苹果的质量和体积要求。这次苹果将销量占比预计接近 30% 的 iPhone 12 Max 交由 LG Display 生产，意味着苹果对其 OLED 面板感到非常满意。

而京东方（BOE）一直在争取苹果的订单，甚至此前已经传出京东方已经从 iPhone 12 Max 生产的数目里分到一部分。但该报告称，苹果尚未批准京东方作为其 OLED 面板供应商，原因可能是相比值得信赖的 LG 而言，苹果还需要对京东方的屏幕进行一定程度的检测，而这家国内企业随后会再次竞标。