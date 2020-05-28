全球15家运营商联手推动5G扩展现实

高通在2020年将支持5G的VR和AR头盔推向市场，试图开启新一代消费者和企业应用程序的努力，得到了全球15家运营商的支持。

这些努力将集中在高通名为“XR viewer”的产品上，这类设备可以连接到5G智能手机，提供身临其境的体验。

预计松下、OPPO、Pico、VLAVR、3Glasses、爱奇艺、Nreal和影创在内的厂商将提供头盔，并且来自华硕、一加、OPPO、黑鲨、vivo、锤子和中兴的5G手机将支持XR viewer。

运营商对这一计划表示了广泛支持，中国移动、中国电信、中国联通、德国电信、EE、KDDI、KT、LG Uplus、NTT DOCOMO、Orange、SK电信、软银、西班牙电信、Verizon和沃达丰都已签约，将提供XR终端样品或商业服务。

高通于2019年12月推出了支持5G功能的骁龙XR2平台，并于今年2月推出了XR硬件参考设计。目前，运营商正致力于确定关键的5G使用案例。

中国移动终端公司副总经理汪恒江在一份声明中表示，“XR是5G带来的首批杀手级应用之一，也是中国移动在5G时代的重点业务之一”。

德国电信负责合作与终端业务的高级副总裁西恩·西顿（Sean Seaton）表示，XR终端与智能手机功能的结合，代表着“将这些技术推向大众市场的一大步”，并补充称，该运营商已经在努力开发“令人兴奋的集成XR服务”。