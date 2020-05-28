两年收瑞幸咖啡超4.66亿广告费，分众传媒：没配合财务造假

分众传媒发布关于深交所中小板公司管理部问询函回复的公告，公告表示，经自查，公司不存在配合客户虚增广告费用的情形，不存在确认广告收入后又以其他方式返还客户的情形。“瑞幸咖啡”自 2018 年起分别在分众传媒电梯媒体、影院媒体发布广告以进行 品牌营销和产品推广。此前，根据分众传媒公布的数据，今年一季度，分众传媒从瑞幸咖啡处计得6853.45万元的楼宇媒体销售收入，两年一期的合计销售收入为4.66亿元。