两年收瑞幸咖啡超4.66亿广告费，分众传媒：没配合财务造假

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
分众传媒发布关于深交所中小板公司管理部问询函回复的公告，公告表示，经自查，公司不存在配合客户虚增广告费用的情形，不存在确认广告收入后又以其他方式返还客户的情形。“瑞幸咖啡”自 2018 年起分别在分众传媒电梯媒体、影院媒体发布广告以进行 品牌营销和产品推广。此前，根据分众传媒公布的数据，今年一季度，分众传媒从瑞幸咖啡处计得6853.45万元的楼宇媒体销售收入，两年一期的合计销售收入为4.66亿元。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有