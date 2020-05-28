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网易云音乐内测版支持魅族手机状态栏歌词

2020/5/28 13:56:50来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月28日消息 据IT之家网友反馈，最新的网易云音乐安卓内测版已经支持魅族手机状态栏歌词。

IT之家此前报道，去年腾讯QQ音乐、酷狗音乐已经适配了Flyme魅族机型的状态栏歌词功能，可以边聊天边看歌词，状态栏歌词是魅族手机一项独有的功能。

魅族Flyme 8带来了全新的Alive Design设计理念，包括灵动壁纸、动效体验、滑动效果；Aicy全新智能助理，包括Aicy语音、Aicy纵览、Aicy识屏；小窗模式2.0升级，支持全局小窗、侧边呼出栏、平行小窗、头像气泡、便捷小窗；OneMind 3.5来了，新增进程收割者、文件系统、响应时间优化、切换唤醒4.0、功耗优化、资源托管3.0；游戏模式4.0升级，支持全新设计、手机加速、屏蔽来电、息屏运行、快捷录屏、电源键防误触、游戏相册、网络诊断；夜间模式2.0升级，支持颜色优化、场景重复；系统界面，改进包括通知栏、状态栏、桌面、简易手势、mBack；家庭守护，设置安全区域、安全轨迹、昵称自定义、人物角色优化、守护动态记录、家庭数字健康；相机升级，支持相机水印、超级夜景2.0、专业模式、亮度提升、连拍功能、文档校正、功能精简、操作振感；图库升级，包括界面改版、事物相册、图片搜索、拼图、缩放、贴纸；设置，支持奇妙形象、SOS紧急求助、免打扰、AI超清看图、驾驶模式、声音和振动、手势唤醒、高亮度模式；系统应用，支持短视频、Meizu Pay、手机管家；系统工具升级包括用户帮助、文件管理、便签、计算器、日历等等。

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关键词：魅族手机网易云音乐

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