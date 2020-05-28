比SpaceX还多！申请破产的OneWeb又申请发射4.8万颗卫星

5月28日消息，据国外媒体报道，当地时间周二SpaceX以及OneWeb均向美国联邦通信委员会（FCC）提交申请，向近地轨道发射近8万颗卫星。其中SpaceX申请发射3万颗卫星，而OneWeb申请发射近4.8万颗卫星。

SpaceX 此前有近1.2万颗已经获得批准，加上此次申请的3万颗卫星，与公司此前宣布的“星链”计划大致相同。但OneWeb发射近4.8万颗卫星的申请令人惊讶，因为该公司在今年3月份申请破产。以目前状况而言，OneWeb不大可能将其中的大部分卫星发射入轨。OneWeb曾表示它打算使用破产程序“出售业务并寻求价值最大化”。无疑FCC批准发射更多卫星可以提高OneWeb资产的价值，并为收购该公司的人提供更多选择。

由于联邦通信委员会的最后期限，SpaceX和OneWeb昨天提交了申请。其他供应商申请的互联网卫星规模相对较小。Telesat申请发射1671颗近地轨道卫星、Kepler申请发射360颗近地轨道卫星、Viasat申请发射288颗近地轨道卫星。Mangata Networks公司则申请向中地球轨道发射791颗卫星。

FCC规定，除非获得豁免，否则卫星许可证持有者有6年时间发射50%的卫星，9年时间内必须发射所有卫星。