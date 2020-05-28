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从TikTok获得灵感：Facebook推出音乐制作平台Collab

2020/5/28 14:20:25来源：网易科技作者：小小责编：微尘评论：

据外媒报道，美国当地时间周三，社交网络巨头Facebook发布了名为Collab的新产品。这款应用从短视频平台TikTok（抖音海外版）身上获取灵感，旨在为用户提供新的音乐制作平台。

Collab由Facebook旗下NPE（新产品实验）部门开发，在iOS上作为仅限受邀测试版发布。Collab的主要卖点是，用户可以将短视频分成三段同时创作，这样你可以通过演奏三种不同的乐器并将它们拼接在一起，完成一首歌的创作。当然，用户也可以与朋友合作，通过各自提供一段短视频来完成创作。

Facebook的新产品与TikTok风格非常像，目前这些视频必须首先公开发布到Collab feed上，任何其他用户都可以使用它来创作自己的视频。比如说你喜欢某人的吉他演奏和另一个人的声音，可以将它们剪辑下来借用。然后用iPhone上的虚拟鼓垫把自己的节拍放在上面，最后制作出全新的歌曲。

Facebook说，你不能重新混音基础音乐，而且每个人创作的部分都会在新的Collab帖子中使用，并归功于他们。你也不能只剪辑别人的内容来创作新的歌曲，必须录制新的东西加入其中。用户可以将自己的创作分享到其他平台上，如Instagram和TikTok，但只有在它们发布到Collab之后才可以。

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关键词：FacebookTikTok

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