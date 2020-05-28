如果提前知道安全漏洞会被曝光出来，让客户放弃，被对手痛打，甚至受到政客揣度，Zoom还会不会如此高调成长？

竞争是如此激烈，激烈到你们根本无法忽视它的存在。

5月19日，多家外媒报道称，Zoom已经停止中国内地个人用户注册，并禁止内地个人账户发起/主持会议，只允许参会。企业账户仍可以注册，但需要通过Zoom在内地的授权销售代表完成。

尽管Zoom对于在中国市场的“策略变动”不予置评，但显然细心的观察者已经发现，Zoom已经不再是之前那个“天真无邪”的Zoom了。

战火再起

云视频会议市场从来没有像2020年上半年如此热闹。

一个标志性信号是，移动数据分析平台七麦数据显示，在中国、美国等地区长期霸榜的抖音、YouTube等娱乐性App，逐渐被Zoom、Google Meet、钉钉、腾讯会议等协同办公工具取代。

而后者的用户下载量及活跃度在疫情期间呈现出了爆发式增长。

公开信息显示，仅在3月，Zoom日活用户从2019年12月的1000万人猛增到了3亿人（后改称每天有3亿Zoom会议参与者）；WebEx使用人数达到创记录的3.24亿人，在美洲用户数更激增一倍以上；微软Teams活跃用户，在疫情重灾区的意大利激增775%，在中国地区则暴涨600%，仅在4月就有3400多万个工作组会议，全球超过183000个教育机构使用Teams。

中国厂商钉钉拿下了联合国教科文组织的背书，腾讯会议也启动了为联合国提供视频会议的策略，福田汽车要求全员启用WeLink，不到一个星期，覆盖了所有1.2万内部管理人员。一时间，几乎所有具备/集成视频会议功能的产品都开始入局，就连擅长搞硬件、提供服务器的新华三、浪潮也发布了相应的云视频解决方案。

也不知是这一招击中了国外科技厂商的要害，伴随疫情复工需求的全球演进，4月，微软将旗下协同办公软件Teams（前身Skype For Business），面向全球市场新用户免费开放6个月的智能远程会议服务。5月，Facebook发布视频会议工具“Messenger Rooms”；随后，谷歌表示将Hangouts Meet免费服务延长至9月，并在整合了旗下的Hangouts和Google Duo之后，推出全新品牌“Google Meet”……

云视频会议被科技公司浓墨重彩地写进了2020年战略计划表里，原因在于远程会议、远程课堂、在线医疗等需求猛增，倒逼企业协同办公软件的研发速度迅速加快。

这一切都预示着，暴风雨要来了，视频会议的市场格局，将要在这场争夺战中被改写。

那么，在这次视频会议行业的全军出击，闯入的究竟是无人防守的新蓝海，还是更大的传统厂商后方腹地？

谁在进攻？

第三方研究机构Wainhouse曾给出数据，2016年全球约有50%的企业对部署云视频有需求。传统专用硬件视频会议市场早已饱和，基于云的视频会议交付模式越来越受到企业和用户的认可。

“现在所有的传统视频厂商都知道这是不可逆的方向，过几年，包括保利通、思科、华为都会推云视频。”

在2017年的一次媒体采访活动上，国内主打云视频软硬一体的某服务商如是说。

直到目前，国外的Zoom，国内的钉钉、腾讯会议扮演的仍然是追逐者、进攻者的角色。

一方面，硬件成本、MCU安装成本，后期扩容成本的问题，让一般IT预算少的企业只能放弃这部分费用，采取更为低廉、安全性不高的通信服务；另一方面，这些产品只能在企业专网内使用，对网络环境的要求严苛。相比之下，基于云的部署和交付模式，让视频会议本身具备很强的灵活性和性价比优势。

云视频会议产品的市场占有率近些年也确实得到了进一步渗透，最明显的是，它们开始频频拿下政府、医疗、教育等行业的大单。

例如，2019年Zoom为医疗巨头强生、VMware提供了超万级的客户订单。

作为评判企业产品技术成熟度的风向标，Gartner公布的最新云视频会议魔力象限图，在2019年9月的这张图中，Zoom首次进入领导者象限，几乎追平了思科、微软，紧随其后的还有Blue Jeans（4月刚被Verizon收购）等云视频创新厂商。仅在三四年前，思科、Adobe等厂商还牢牢盘踞在头部位置。

换句话说，原先以思科为代表的传统硬件视频会议提供商构成的市场格局，被黑马Zoom击破。

显然，Zoom是2019年期间业绩、股价双增长最为亮眼的独角兽。Zoom股价逆势增长，其CEO袁征也一度登上《福布斯2020全球亿万富豪榜》。

更没想到的是，一场疫情不仅加速了云视频替代传统视频会议系统的步伐，也让更多的云视频会议提供商入场。

枪打出头鸟

要问在这场战斗中，谁最受益？我们尚不得而知，但Zoom却最先败下阵来，反倒是其他敌手、还有补刀者快亦。在Zoom安全问题曝光后，老对手WebEx向客户保证，他们的产品会更安全。

让我们简单回顾下Zoom安全问题的来龙去脉。在这个故事里，Zoom成为被围攻的对象。

从3月下旬起，Zoom被频频爆出安全漏洞：允许未邀请用户进入会议间、和第三方应用共享私人信息、错误地声称具有端到端加密、黑客暗网叫卖Zoom账号密码一分钱能买71个Zoom账号……

实际上，Zoom的安全漏洞似乎由来已久。去年7月，Zoom就因用户卸载该应用程序而无法从Mac中删除Web服务器一事而闹得沸沸扬扬。

据内部消息，最早采购云视频会议系统的IBM曾对WebEx、Zoom等进行评估，但最终Zoom因未能通过安全评审而出局。

而作为合作伙伴的云存储软件Dropbox，早在2018年就开始通过漏洞赏金计划让黑客帮忙找出Zoom的漏洞。

正如后来Zoom CEO袁征在博客中对安全问题“无法达到标准”致歉，并承诺将解决这些问题，但此时的道歉分明来的有些迟了。

作为首席执行官，我真的搞砸了，我们需要赢回他们的信任，这种事本不该发生。

据报道，出于安全考虑，SpaceX已经禁止用Zoom召开会议；NASA曾是Space X的最大客户之一，但也同样禁止员工在工作场景使用Zoom；Zoom甚至被美国众议院议长佩洛西说，“Zoom是一家‘中国实体’，我们被告知不要信任它的安全性。”

疫情发生后，IBM将所有的35万名员工全部转移到了Slack上，这成为Slack史上最大的单一客户。Slack可以集成IM、文件共享、视频聊天等上百款主流效率工具。

本应是进攻者角色的Zoom被瞬间吊打。

颠覆者出现？

疫情的隔离因素使得视频会议行业空前火爆，但云视频会议的市场增速在2019年就已经趋缓，甚至市场规模没有想象中的那么大。

据研究机构Frost&Sullivan于2018年公布的《全球视频会议市场研究报告》，全球视频会议市场规模每年以7%的复合增长率扩张，到2018年市场规模仅为509亿美元。

疫情让全球范围内的云视频用户市场得到了教育，但并不能说明：短期内IT服务商们就能逃脱疫情的负面影响。尤其是对于创业公司而言，短期用户暴增背后的一个充分条件，其实是免费策略。

谁都不知道，疫情结束后客户会不会留下，但疫情期间花出去的云服务器扩容成本，却是实实在在地存在于账本。相比之下，互联网科技巨头却不会特别在意这一问题，这让本身就已经是红海的云视频会议市场充满了不确定性。

尽管很多提供云服务能力的厂商后来都曾表达过，他们在疫情期间开放免费政策的独到性，但无疑，为具备IT付费能力和付费意愿的大企业服务，才是这波厂商瞄准的关键。

在雷锋网看来，从企业到政府机构，从上班族到学校学生，云视频会议需求再次爆发的背后，可以看出这次已经不再是某一家视频会议公司的战争。初次看到巨头公司入局云视频会议的消息，实在感到意外，前面也说了，云视频会议市场的天花板早在两年前就已趋缓了，与其说争抢一个已经见顶的视频会议市场，不如此时将视频会议场景的天花板拉高。

据财新此前报道，云服务行业人士称，华为现在花很大的力气跟中国电信的各个省公司洽谈，希望通过电信的力量，把WeLink打包推销给大中型的体制内机构。

从这个角度来讲，相比于创业厂商拿下的三四线政府办公需求的订单，国内的Polycom、华为正利用此前在通信设备制造积累的优势，通过通讯运营商的渠道快速抢占更大的市场份额。毕竟，通讯运营商对政府和大客户的把控力，在短期仍然难以撼动。

举个例子，G20领导人特别峰会期间，或许也是出于安全和稳定性的因素，仍采用专网专线方案进行。

腾讯云钱敏曾提到，中国视频会议的大迸发就是2003年的SARS期间，自那之后，各大企业和政府都上了传统的硬件视频系统，Polycom、华为和中兴等企业成为那一轮的受益者。

那么，2020年的新冠疫情又证实了以视频会议为代表的分布式云服务的有效性，这次的受益者似乎显而易见。

回到文章开头，Facebook、谷歌正试图通过此次疫情整合原有的视频会议服务能力，其实并不见得是推陈出新，相反，它们本身在协同办公场景的服务能力已由来已久。2019 年初，Facebook曾表示将整合旗下三款应用Facebook Messenger、Instagram 和 WhatsApp，希望在2020年将三款App底层数据打通，使用户能实现跨平台通讯。

放大到整个协同办公生态，还有Slack、WhatsApp这样的大家伙，视频会议本质上解决的仍是沟通成本和效率的问题。而视频会议仍只是单点的功能需求，如果没有疫情，Zoom也需要与Slack等平台进行集成。

类似的道理，中国市场的视频会议产品也必然会集成在协同办公的大生态里，从单纯的软件供应商变为提供协同产品、解决方案和云服务的服务商。只是略有不同的是，像钉钉会选择做一些自己擅长的SaaS应用，但这似乎并不影响其他业务推出阿里云视频会议。

巨头的入场注定会加速流量向头部倾斜的趋势，在流量分配“二八法则”下，留给Zoom们的恐怕不全是好消息。

Zoom会不会最终融入某一个生态（被收购）呢？我们最后做个大胆猜测。