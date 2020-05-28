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被疑财报注水遭投行看空，拼多多美股暴跌，两日市值蒸发超十分之一

2020/5/28 15:28:01来源：猎云网作者：-责编：懒猫评论：

继浑水揭露瑞幸造假后，顶尖投行成为拼多多财报注水的“吹哨人”，引发市场激烈反应。

在前日股价跌去5个点后，昨日拼多多再跌了7个点，两日跌下来拼多多美股市值已经蒸发超十分之一。

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拼多多新一季财报发出后，摩根大通第一时间给投资者拉响了“减持”警报，指出拼多多数据注水嫌疑。摩根大通在给投资者的研报中明确建议“减持”拼多多，同时将拼多多未来12个月目标股价调整为25美元，相对拼多多现股价直接腰斩还有余。

摩根大通指出，拼多多这轮股价主要由短期GMV增长带来，但这个数据有注水嫌疑。摩根大通表示，考虑到疫情影响，相信存在大量未完成/退货订单被计入统计，这意味着财报中看似漂亮的99%的GMV增速不能反映实际成交情况。

来源：截图

“关于这个公司如何实现目前的增长，我们仍有深深的疑虑”，摩根大通建议投资者持续保持观望。

摩根大通的警报引起市场强烈反应。5月26日美股开盘大涨600点，中概股普遍上涨，而拼多多则一路逆市大跌，跌幅一度近8%，至收盘时跌逾5%。5月27日，拼多多继续暴跌，最低价一度跌破60美元，收盘跌逾7%。

两天之内，拼多多市值蒸发超700亿人民币。

来源：截图

无独有偶，在摩根大通之外，多家顶尖投行都对拼多多的财报水分提出质疑并下调评级。

巴克莱指出，拼多多的GMV中存在未剔除订单的水分，根据拼多多财报增长数据推算出的一季度包裹量数据过高，难以和一季度实际情况匹配。高盛将评级下调至中性，杰富瑞则将拼多多评级下调至持有。

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关键词：拼多多

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