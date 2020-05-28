印度用户狂喷TikTok，谷歌删除数百万条差评

IT之家5月28日消息 上周，大量印度用户在Google Play商店中对TikTok给了1星级评价，从而导致TikTok当前评分从4.5降至1.2。此后，有关TikTok宣传不良内容的评论相继引起传播，在Twitter上，#BanTikTok和#IndiansAgainstTikTok的话题一片火热。

据悉，这一切源于印度TikTok红人Faizal Siddiqui在5月初上传的一段关于硫酸攻击的视频，他在这一段视频中嘲笑“Acid Attacks（硫酸攻击）”的受害者，并美化了Acid Attacks。

TikTok发言人在一份声明中说：“保持TikTok上的人的安全是我们的首要任务，我们在我们的服务条款和社区准则中明确规定了在我们的平台上不能接受的内容。根据该政策，我们不允许出现危及他人安全、提倡人身伤害或美化暴力侵害妇女的内容。有关行为违反了我们的准则，我们已经删除了内容，暂停了该账户，并正在酌情与执法机构合作。”

之后又有用户在推特上挖掘并分享了大量近期TikTok的视频，这些视频似乎宣扬家庭暴力、虐待动物、种族主义、虐待儿童和物化女性的问题。

这导致数百万印度人在Google Play Store商店中给TikTok打出了一星差评，该应用在全球范围内的整体评分已经从本月早些时候的4.5分跌至1.2分，直到谷歌进行干预。

IT之家了解到，谷歌的一位发言人表示，该公司删除了用户发布的数百万条TikTok的负面评论，作为遏制垃圾信息滥用的纠正措施。现在在印度的Google Play Store上已经跳回4.4。外媒9to5Google估计，已经有超过800万条负面评论被删除。