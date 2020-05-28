华为与全球第二大视频分享平台Dailymotion建立合作伙伴关系

据外媒报道，全球第二大视频分享平台 Dailymotion 正式宣布与华为视频达成合作伙伴关系，前者将为后者提供国际和本地视频内容，此合作将有望继续扩大在法国和欧洲的业务。两家公司在一份联合声明中表示，华为视频将在其应用程序中整合 Dailymotion 视频播放器。

在美国禁令下，华为硬件产品无法使用 GMS 服务，这意味着华为在产品内不允许安装谷歌旗下的软件，例如安卓应用市场 Google Play Store、谷歌邮件、谷歌搜索、谷歌地图和谷歌云端硬盘等软件，还包括被谷歌收购的全球第一大视频分享平台 YouTube。这极大影响了华为在海外市场的销量。

华为也在积极寻求补救措施，并开发属于自己的 Huawei Mobile Services 服务。HMS 服务包括了 AppGallery 应用市场，近日他们推出了 Petal Search 搜索软件，在视频服务方面，他们则找到了 Dailymotion 以扩充内容。

这家总部位于法国巴黎的视频分享平台和华为达成协议，整合的播放器通过 Dailymotion 的 API 提供了大量国际和本地视频内容，以及出色的视频广告资源获利解决方案。换言之，华为用户将可以访问大量视频内容，这些视频可通过广告获利，这种获利方式和 YouTube 基本一致。

Dailymotion 官方表示，“我们致力于支持华为视频这样的全球知名发行商，并相信我们的视频技术解决方案将继续丰富发行商的内容，扩大其数字版图，以惠及全球观众。”

虽然 Dailymotion 平台无论从数量和质量均可能和 YouTube 不等，但该平台内含大量欧洲观众喜好的内容，会使华为产品在海外特定市场颇受欢迎，预计将进一步拓宽华为视频的受众。

Dailymotion 首席内容官 Stephane Godin 在声明中表示，“多亏了我们的首席合作伙伴，让我们能够为第三方发行商提供大量的视频内容。我们很荣幸能和华为合作，使我们的所有内容都能吸引新的高端受众”；而华为消费者业务部移动服务副总裁Jervis Su表示：“我们很高兴为用户提供华为视频服务，以便全球各地的人们可随时随地在任何地方轻松浏览包括Dailymotion在内的合作伙伴所提供的大量视频和电影资源。”

“我们致力于为消费者带来更多选择，我们也希望能在这段艰难时刻为他们的生活带来一些快乐。”