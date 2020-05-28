萤石举办“易智居·逸生活”发布会，发布全新EZIoT平台及企业萤石云

IT之家5月28日消息 成立于2013年的萤石，在过去几年间一直扮演着产品制造商的角色。而如今，萤石的角色有了新改变。

5月28日，萤石举办了以“易智居·逸生活”为主题的线上战略暨新品发布会，萤石网络CEO蒋海青、萤石CMO郭航标、中国智能家居产业联盟CSHIA秘书长周军等企业及行业媒体代表现身发布会，共同回顾了萤石1+4+N业务在过去一年取得的最新进展，同时现场发布了全新的EZIoT平台及企业萤石云。

物联开放 助力合作伙伴EZIoT

得益于海量用户的验证，萤石自身AI能力的扩展，云安全技术的多年积累，加速了萤石云从视频云平台到开放的智能物联网平台的进化。此次发布会，在接入端和应用端，萤石都带来了新的产品和能力。

首先，瞩目的是萤石EZIoT平台的发布。所谓EZIoT平台，是指面向品牌商、产品制造商、方案运营商，提供高效率、低成本的一站式产品联网及智能化解决方案，核心包括设备连接、设备管理、设备消息推送、语音控制、数据统计、安全保障及App端控制等。

谈及开放EZIoT平台的初衷，萤石EZIoT平台产品总监刘正茂表示，“在1+4+N战略的牵引下，N范围内的IoT生态设备，需要一个高效率、低成本实现联网及智能化的平台。”在萤石EZIoT平台之上，合作伙伴只需要关注自身设备的硬件研发，无需过多关注联网所需要的基础设施。

据悉，萤石IoT平台在经历了视频云平台1.0、智能物联网平台2.0等两个阶段后，正式迈入全面开放的智能物联网平台3.0阶段。多年的业务演进让萤石积淀了强大的技术能力，萤石自研的四大品类之外，EZIoT平台产品品类还涵盖了智能照明、智能电工、智能家电以及工业控制等领域，对于出海业务也有相应的解决方案。

发布会现场，萤石EZIoT平台产品总监刘正茂就基础能力、增值产品、运营和安全等方面，将EZIoT平台与主流IoT平台作了详细的对比，认为萤石EZIoT平台在IoT产品化能力、全球化高并发大容量的IoT云服务、音视频、AI、增值产品定义及数据运营、安全保障、业务连续性等方面具备一定的优势。

企业萤石云助力打造商业智居轻方案

萤石云上众多的开发者对于商业智居场景的需求近两年迅猛增长，尤其是智慧办公、长短租公寓、酒店、幼教、养老、商铺、社区等场景的智能化更是受到社会的广泛关注。为了满足开发者的需求，萤石云接入的IoT和其他云服务产品越来越丰富，覆盖的场景越来越多。如何用一个平台去承载不同场景的业务需求？如何能让开发者更快更好的接入萤石云的IoT、AI和业务能力？如何为商业客户打造他们想要的商业智居轻方案？是萤石一直以来深入研究的课题。

基于此，萤石SaaS生态业务部总经理黄晖在会上发布了另一重量级产品——企业萤石云。企业萤石云平台由终端接入、SaaS组件、核心服务、场景方案几部分组成，与传统的SaaS平台不同，萤石并不是自己开发场景SaaS，而是通过搭建一个组件化、场景化的基础服务平台，帮助开发者获取通用的IoT和业务能力、获取统一的账户体系和企业管理服务、获取其他开发者发布的各类应用和服务，以便更快的实现场景解决方案，推动项目落地。

IT之家了解到，目前，萤石已与多家企业合作，为他们提供轻量级、低成本的解决方案。以蓝鸥微校为例，依托企业萤石云集成了云监控、云直播组件，丰富了智慧幼教业务；再以挪码智慧小区为例，集成了云监控、云门禁组件，在传统物业业务的基础上快速实现了小区监控和门禁的管理。