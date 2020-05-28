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特斯拉柏林超级工厂获初步建设许可，开始建造地基

2020/5/28 17:50:55来源：TechWeb作者：小狐狸责编：孤城评论：

5月28日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的柏林超级工厂已获得德国国家环境局（State Environmental Agency）的初步建设许可。

特斯拉

柏林超级工厂是特斯拉的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。

柏林工厂位于GVZ Berlin-Ost Freienbrink工业园区附近，占地300公顷。从外媒的报道来看，该工厂将分阶段建设，第一阶段占地90公顷。

特斯拉从2月份开始砍伐森林，3月份获得土地平整和挖掘许可，现在又获准建造该工厂的地基。

根据最近获得的许可，工地上的施工车辆必须在饮用水保护区外加油，并将进行噪音测量，以确保机组人员遵守当地的指导方针。该许可还声明，特斯拉将自行承担实施这些措施的风险。

目前，该项目还没有完全得到批准，因为在取消社交距离措施之前，施工过程的某些部分无法进行。

此前，马斯克曾在推特上透露，特斯拉将在其柏林工厂生产电池、动力系统和整车（从生产Model Y开始）。

该工厂预计将于2021年7月前建成投产，第一阶段的重点是生产Model Y，目标是每周生产10000辆。一旦投入运营，该工厂预计将创造约1.2万个工作岗位。

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关键词：特斯拉超级工厂

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