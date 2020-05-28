在海外也要带货了？阿里巴巴速卖通开启全球网红孵化计划

5月28日消息，据彭博社报道，阿里巴巴旗下跨境零售电商平台全球速卖通（AliExpress），计划在未来的一年内，为全球超过10万名内容创作者和网红达人创造新的就业机会，帮助他们开辟新收入来源，走出由新冠疫情引发的全球经济衰退带来的影响。

速卖通的这项计划名为“AliExpress Connect”，是一个专为内容生产者打造的平台。在该平台上，来自世界任何国家的网红以及那些想要开启网红职业生涯的人，均可以获得与速卖通及平台上的品牌合作的机会。作为回报，他们可以通过创作原创内容，包括图文、短视频、直播等，帮助品牌销售商品，以及为平台引入新用户来获得报酬与奖励。

“随着电子商务的不断发展，‘购物娱乐化（shoppertainment）’重塑了整个商业格局，也改变了人们的网购方式，网红和内容创作者在推动零售转型和电子商务成功中发挥着愈加重要的作用。这一点已在淘宝直播中得到印证。直播带货现已成为中国创造就业和创收的重要途径，尤其是在新冠疫情期间。”全球速卖通总经理王明强说。

王明强认为，网购已日渐成为全世界的发展趋势，新冠疫情加速了这一趋势。速卖通推出的这一计划旨在为全球的内容创作者及推广者创造新的工作机会，提供新的收入来源，以缓解疫情给世界经济和就业产生的负面影响，同时也为商家带来新的商业机会，开辟新的销售渠道。

速卖通成立于2010年，是中国最大的跨境零售B2C电商平台，覆盖全球200多个国家和地区，目前拥有18个语种的站点。排名前五的市场包括俄罗斯、美国、西班牙、法国、波兰。

彭博社援引速卖通相关人士表示，速卖通的目标是在未来三年内，孵化上百万个内容创业者，100个站内百万粉丝账号，以及年薪最高达百万美金的推广者。