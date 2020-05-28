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育碧宣布《孤岛惊魂5》本周末免费玩，标准版62元

2020/5/28 20:12:59来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月28日消息 根据育碧官方的消息，5月29日21:00 至 6月1日4:00《孤岛惊魂5》免费周末限时开启。除此之外，直至6月2日上午11点，育碧线上商城开启《孤岛惊魂》系列专卖活动，最低2折起。

游戏介绍：

欢迎来到蒙大拿州希望郡，一个充满自由与勇士的土地，同时也是名为“伊甸之门”著名毁灭日邪教的所在地。挺身对抗邪教领袖约瑟夫．席德、他的兄弟与使者，藉此燃起反抗的烽火并解放受陷的人民。

对抗致命的邪教
藉由单人或双人合作来解放希望郡。招募任凭雇佣的军火爪牙来协助对抗邪教。

伺机回击的世界
尽情捣乱邪教与它的成员，但小心约瑟夫．席德以及他的跟随者的怒火。

刻划出自己的道路
建构自己的角色并在系列史上客制化幅度最大的 孤岛惊魂 游戏中选择自己的冒险方式！

横冲直撞的玩物
控制标志性的肌肉车、全地形车、飞机以及更多载具来在史诗般的战斗中与邪教交战。

推荐配置：

    • 需要 64 位处理器和操作系统

    • 操作系统: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

    • 处理器: Intel Core i7-4770或AMD Ryzen 5 1600 

    • 内存: 8 GB RAM

    • 显卡: NVIDIA GeForce GTX 970 或AMD R9 290X

    IT之家注意到，在促销期间，《孤岛惊魂5》标准版62元，黄金版92元，《孤岛惊魂4》标准版47.2元，《野蛮纪元》标准版41.6元。

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关键词：孤岛惊魂育碧

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