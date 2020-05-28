蔚来迎上市以来最低亏损

降本增效明显，亏损大幅收窄，但营收不及预期，蔚来盘前一度跳水11%。

此前彭博14位分析师给出一致预期，蔚来2020年Q1营收将达12.87亿元，而实际为12.556亿元，环比减少53.2%，同比减少18.2%。

总营收方面，蔚来实现了13.720亿元的收入，环比减少51.8%，同比减少15.9%。

蔚来向网易科技表示，营收下降的主要原因为疫情影响，一季度国内乘用车市场销量同比下跌40.7%。

疫情影响明显 营收预计Q2迎大幅提升

蔚来预计2020年第二季度交付量将达到9,500和10,000辆之间，环比增长约147.5%至160.6%，同比增长约167.4%至181.5%。

随着国内疫情趋稳，销量提振，预计二季度总收入在33.684亿元至35.342亿元之间， 环比增加约145.5%至157.6%，同比增加约123.3%至134.3%。

值得注意的是，2020年Q1蔚来的单车营收稍有提升，从2019年Q4的32.6万攀升到了现在的32.7万。

毛利下滑 但实现上市后最低单季亏损

蔚来第一季度净亏损为16.918亿元，环比减少了40.9%，同比减少了35.5%。除股份支付费用，调整后净亏损（非美国通用会计准则）为16.594亿元，环比减少了41.0%，同比减少了33.7%。

这里调整后的净亏损，成为蔚来上市以来最低单季亏损，蔚来归结于体系化效率提升带来的费用下降，直接改善了亏损状况。

李斌曾在2019年全年财报电话会上表示，提高毛利率是蔚来2020年的核心目标之一，有信心实现第二季度毛利率转正，年底毛利率达到二位数的目标。

此外，销售及管理费用为8.483亿元，环比减少了45.1%，同比减少了35.7%。

降本增效是蔚来持续的好消息，但这次硬币的背面是Q1负12.2%的毛利率，这肯定依旧让李斌棘手——上季度为负8.9%，2019年第一季度为负13.4%。

蔚来对此表示，毛利下滑的主要原因是疫情，Q2毛利转正目标不变。

ES6扛起交付大旗 蔚来需要新车型

蔚来Q1车辆交付量为3838辆，包括3643辆ES6和195辆ES8，立下赫赫战功的ES8即将走下战场。

由于处于换代的状态，ES8的销量低迷，蔚来App已经关闭了2018款ES8的预定窗口，全新ES8交付在4月19日开始。而此前已经亮相的EC6预计在7月上市，9月交付。

目前，随着疫情趋稳，利好体现在了第二季度4月份的交付之中，4月交付数为3155台，环比增长105.8%，同比增长180.7%。

蔚来CEO李斌预计，第二季度将交付9千至1万辆汽车，“这将是自首次交付以来的季度交付记录。”

现金和现金等价物23.97亿蔚来还缺钱吗？

财报披露，截至2020年3月31日，蔚来现金和现金等价物，受限制现金和短期投资为人民币23.974亿元。

依然紧张，但比起2019年年底10亿现金余额的危险处境好了很多，那会的李斌也坦言，现金余额不足以提供未来12个月持续经营所需的营运资金和流动资金。

现在，及时雨是落定的战略投资者，4月29日，蔚来和合肥城市建设投资控股（集团）有限公司达成最终协议，后者陆续注资人民币70亿元的现金。

对应的是蔚来汽车将在中国的核心业务和资产注入汽车研发，供应链，销售和服务以及蔚来动力。投资完成后，蔚来持有蔚来中国75.9%的控股权，战略投资者将共同持有其余24.1%。

对于造车，这70亿固然还远远不够，找钱依然是李斌未来一段时间的主要工作。

而亏损收窄、销量提振、战略注资、补贴扶持等利好，也足够让蔚来从容决战Q2的毛利目标。