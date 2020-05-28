戴尔新款XPS 15拆解：双内存插槽，双SSD插槽

IT之家5月28日消息 5月中旬，戴尔推出了新款的XPS 15 9500笔记本，采用了四边窄边框设计，i7-10875H+32GB内存+GTX 1650 Ti Max-Q显卡，售价为23999元。

现在，外媒NoteBookCheck已经拿到了这款产品，并进行了拆解对比。

▲左 XPS 15 9500，右XPS 15 7590

IT之家了解到，XPS 15 9500的散热规格与上代大体相同，都是双风扇和双热管，另外新旧两款都是双内存插槽。不同之处在于，新款的XPS 15 9500的无线网卡焊在主板上，另外新款的还多了一个M.2接口，可选M.2 2280或M.2 2230 SSD。

IT之家曾报道，戴尔称全新XPS 15是XPS系列迄今为止最轻便的性能笔记本，搭载了更大的16:10屏幕与向上的扬声器。机身由一整块6000系航空铝通过CNC一体成型技术加工，戴尔还设计了全新铰链为InfinityEdge四边窄全面屏腾出宝贵空间。戴尔史上最小的高清摄像头悄然隐藏于XPS屏幕上方，可在视频会议或视频通话时根据需要启动。与此同时，XPS 15/17将Windows Hello指纹解锁功能嵌入电源键，无需输入密码即可快速安全解锁。

屏幕方面，高配版XPS 15搭载了4K屏幕，3820×2400分辨率，100% Adobe RGB色域，支持触控。配置方面，高配版XPS 15搭载了8核的i7-10875H，显卡为GTX 1650 Ti Max-Q，配以32GB双通道内存和1TB SSD，电池容量为86Wh。