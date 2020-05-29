多了四项超实用的新功能！微信安卓版7.0.15详细体验

几天前，微信推出了安卓内测版7.0.15，小编也在第一时间进行了体验。本以为正式版就是收拾一下Bug、打扫打扫卫生罢了，没想到又加入了几条实用新功能。好了，闲话少叙，让我们一起来看吧。

变化1. 仅聊天的朋友

有没有发现“通讯录”下多出了一样新东东，没错，就是那个“仅聊天的朋友”了。还记得前几版中，微信刚加入的好友权限么，这项功能就是配合好友权限来使用的。如果你在添加好友时，将对方权限设置为“仅聊天”，那么就会在“通讯录-仅聊天的朋友”看到他。在这个清单里的好友，仅能聊天沟通，但无法看到你的朋友圈、微信运动等信息，比较适合那些临时对话好友。

新增加的“仅聊天的朋友”

变化2. 扫描多条码

新版对原有扫码功能进行了升级，以往像快递单这种包含多个条码的东东，常会因为扫错而耽误时间。而在新版中，如果被扫物体包含了多个条码，微信会首先在每个条码上生成一个绿色箭头，需要哪个点哪个。点击后，微信才会继续识别。

扫描多个条码

变化3. 头像可以“倒”过来

新版为头像面板增加了一项新功能，点击下方的“颠倒”按钮，可以将头像倒置过来。其实这也没什么稀奇的，充其量是为那些喜欢捣鼓的小伙伴提供了一个便利手段罢了。当然，能把头像这么容易地颠倒过来，估计后续朋友圈里“倒头”好友应该会大幅增加吧！

头像开始支持“倒放”

变化4. 浏览文章时悬窗提醒新消息

以往阅读文章时，当有新消息到来，微信并不会弹出提醒，很容易让人错过紧急信息。而新版则优化了这一体验，如果你在浏览公众号文章时，新消息依旧会以悬窗方式提醒，当你点击信息后，当前浏览的文章也会自动悬浮到一侧，以方便快速返回。

浏览文章时悬窗口提醒新消息

写在最后

截止文章发布，很多童鞋应该已经升级到新版7.0.15了。那么上面几项功能，你都发现了吗？赶快去试一试吧。