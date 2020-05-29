OPPO成欧洲第五大手机厂商，正加速扩张脚步

以继续在欧洲增长为目标，中国智能手机厂商OPPO详细介绍了在更多市场推出其最新智能手机系列的计划。

在英国发布Oppo Find X2系列时，其全球营销和品牌战略总监Michael Tran向媒体表示，该系列将在爱尔兰、葡萄牙、比利时、罗马尼亚首次亮相，今年晚些时候将登陆更多的欧盟国家。OPPO目前在意大利、西班牙、法国和英国都有业务。

本月早些时候，该公司与沃达丰集团达成了一项重大协议，使其智能手机能够在所有该运营商覆盖到的欧洲地区销售。

“今年，我们将真正看到我们的品牌成长，并巩固自身在欧洲市场的地位。”Tran表示。

尽管新冠疫情影响了业务，但Tran表示，OPPO的目标是“保持相同水平的全球出货量”，并声称今年第一季度在欧洲实现了“最高增长”。

OPPO移动英国公司总经理Kevin Cho援引Canalys的数据表示，该公司已超越竞争对手TCL，成为欧洲第五大供应商。

该厂商在英国推出了Find X2旗舰系列和Find X2 Lite，还发布了Find X2 Neo，一款介于上述两款手机之间的中档手机。Find X2 Neo被定位为“世界上最薄的5G终端”，配备高通骁龙765G处理器、12GB RAM四摄阵列、4025mAh电池、90Hz 6.5英寸的显示屏和30W快充。