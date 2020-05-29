美股尾盘跳水收跌，瑞幸造假爆新料，分析师称高通或向华为供应芯片

▲ 纳指跌0.46%，报收9368.99点

北京时间5月29日消息，特朗普星期四宣布将于星期五就国际关系问题举行新闻发布会，美股应声尾盘跳水并最终收跌。截至收盘，道指跌147.63点，跌幅为0.58%，报收25400.64点；标普500指数跌6.4点，跌幅为0.21%，报收3029.73点；纳指跌43.37点，跌幅为0.46%，报收9368.99点。

美国主要科技巨头绝大多数下跌，脸书跌1.61%，亚马逊跌0.39%，苹果涨0.04%，NetFlix跌1.54%，Alphabet跌0.08%，微软跌0.23%。

中国主要科技股大多数下跌，网易跌2.88%，爱奇艺跌1.0%，拼多多涨0.07%，微博跌2.72%，腾讯音乐与上一交易日持平，阿里巴巴跌0.84%，京东跌2.19%，趣头条跌0.43%。

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：途牛（涨28.26%），蘑茹街（涨21.46%），信而富（涨13.04%），斗鱼（涨10.58%），简普科技（涨10.33%），金融界（涨7.68%），人人公司（涨7.62%），乐居（涨7.14%），云集（涨5.08%），500彩票网（涨4.92%），无忧英语（涨4.81%），蛋壳公寓（涨3.36%），正保教育（涨3.24%），中通（涨2.84%），如涵控股（涨2.59%），触宝（涨2.44%），小牛电动（涨2.39%），亿航（涨2.37%），富途控股（涨2.27%），前程无忧（涨2.24%），宜人贷（涨1.63%），跟谁学（涨0.27%），百世（涨0.21%），兰亭集势（涨0.04%）。

与上一交易日持平的公司包括：凤凰新媒体。

下跌的公司包括：58同城（跌0.04%），新东方（跌0.24%），流利说（跌0.33%），优信（跌0.7%），好未来（跌0.79%），UT斯达康（跌1.05%），1药网（跌1.05%），微贷网（跌1.52%），汽车之家（跌1.65%），寺库（跌1.69%），携程网（跌1.9%），新氧（跌1.95%），荔枝（跌2.12%），房天下（跌2.25%），新浪（跌2.53%），金山云（跌2.53%），360金融（跌2.64%），欢聚集团（跌2.72%），迅雷（跌2.94%），嘉楠科技（跌3.0%），易车网（跌3.15%），华米（跌3.29%），网易有道（跌3.33%），小赢科技（跌3.75%），乐信（跌3.77%），宝尊电商（跌3.99%），中芯国际（跌4.02%），虎牙（跌4.23%），唯品会（跌4.42%），团车（跌4.44%），哔哩哔哩（跌4.83%），云米（跌5.08%），猎豹移动（跌5.35%），搜狗（跌5.41%），陌陌（跌5.54%），达内科技（跌5.7%），信也科技（跌5.77%），搜狐（跌6.57%），世纪互联（跌6.67%），趣店（跌6.92%），老虎证券（跌7.1%），蔚来（跌8.15%），品钛（跌9.28%），瑞幸咖啡（跌20.46%）。

蔚来考虑让新成立的中国业务部门上市

蔚来第一季度营收不及预期，但成本控制措施使得其亏损低于预期。另外，它对第二季度业绩的预期高于华尔街。第一季度归属于蔚来普通股股东的净亏损为17.228亿元，同比收窄35%，环比收窄40.5%。不计一次性损益项目，蔚来亏损合每美国存托股1.6元（约合22美分），低于上年同期的2.56元和上一季度的2.73元，也低于分析师预期的26美分。蔚来第一季度营收为13.72亿元（约合1.938亿美元），低于分析师预期的2.341亿美元，同比减少15.9%，环比减少51.8%。蔚来第一季度交付3838辆电动汽车，低于去年第四季度的8224辆和上年同期的3989辆，汽车业务利润率为-7.4%，低于去年第四季度的-6%和上年同期的-7.2%。蔚来4月份交付3155辆电动汽车，环比增长105.8%，同比增长180.7%。蔚来预计第二季度交付量将介于9500至1万辆之间，创下季度交付量新纪录；营收将介于33.68亿至35.34亿元之间，超过分析师预期的3.509亿美元。另外，蔚来CEO李斌在财报分析师电话会议上表示，公司将根据资本市场情况，作出让新成立的中国业务部门上市的决策。今天常规交易中，蔚来股价下跌0.34美元，跌幅为8.15%，报收于3.83美元。

瑞幸咖啡会计造假爆新料，股价下跌逾20%

今天有媒体报道称，瑞幸咖啡会计丑闻的最新细节被披露出来，通过向与董事长陆正耀存在关联的公司出售代金券虚增销售。向与公司存在关联的虚假买主出售代金券，成为瑞幸咖啡高管财务造假的一种方式。据悉，瑞幸咖啡通过这种方式给公司营收注水，“打扮”公司增长指标，吸引投资者。更雪上加霜的是，瑞幸咖啡的审计资料发现，短短数个月有1.4亿美元的原材料采购费用存在问题，与相似商业模式相比，这一数字异常高。随着审计工作的深入，瑞幸咖啡的问题不断被发现。《华尔街日报》刊文称，瑞幸咖啡会计造假行为发生时间远早于其IPO，要完全曝光其造假行为需要时间。此前，瑞幸咖啡已停牌近2个月。纳斯达克股票交易所考虑将瑞幸咖啡摘牌。消息称，瑞幸咖啡员工利用个人账户购买代金券，虚构了2亿至3亿元销售额。随后瑞幸咖啡变本加厉，开始向不知名的公司批量销售代金券，其中包括与陆正耀一位亲属有关联的公司。今天常规交易中，瑞幸咖啡股价下跌0.53美元，跌幅为20.46%，报收于2.06美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：Snap（涨7.35%），赛门铁克（涨5.44%），Pinterest（涨3.61%），艺电（涨3.38%），索尼（涨2.56%），Salesforce（涨2.55%），爱立信（涨2.05%），VMware（涨1.99%），PayPal（涨1.94%），摩托罗拉系统（涨1.38%），Slack（涨1.34%），Adobe（涨1.24%），Zynga（涨1.0%），zoom（涨0.98%），甲骨文（涨0.79%），SAP（涨0.53%），诺基亚（涨0.26%），eBay（涨0.18%），动视暴雪（涨0.1%），戴尔科技（涨0.02%）。

下跌的公司包括：英伟达（跌0.45%），Box（跌0.76%），思科（跌0.79%），IBM（跌0.8%），高通（跌1.49%），博通（跌1.55%），黑莓（跌1.72%），特斯拉（跌1.76%），iRobot（跌1.88%），AMD（跌1.9%），Fibit（跌1.96%），Uber（跌2.09%），Yelp（跌2.12%），英特尔（跌2.93%），速汇金（跌2.99%），Groupon（跌3.67%），Twitter（跌4.45%），Spotify（跌4.69%），恩智浦（跌4.91%），西部数据（跌5.19%），Lyft（跌5.99%），美光科技（跌6.03%），GoPro（跌6.21%），LendingClub（跌6.47%），惠普公司（跌12.32%）。

分析师称高通或向华为供应芯片

据投资公司KeyBanc Capital Markets称，高通可能成为美国政府最近针对海思出口限制令的受益者。KeyBanc Capital Markets分析师约翰·温（John Vinh）将高通股票评级由“持股观望”上调至“增持”，但仍然维持105美元的目标股价。约翰·温在投资报告中表示，由于美国无端限制对海思的技术出口，华为将无法自己生产新一代芯片，其2021年款旗舰智能手机可能转向高通骁龙芯片。高通需要获得美国商务部工业与安全局的出口许可才能向华为供应芯片。约翰·温指出，高通可能获得这样的许可，并与华为达成许可协议。约翰·温预计，与华为达成协议，将使高通营收增长23.3亿美元，每股收益增长1.13美元。他把高通2021财年营收预期由237亿美元上调至279亿美元，把每股收益预期由4.85美元上调至6.64美元。约翰·温称，即使无法获得向华为出口芯片的许可，高通也将受益。高通无法获得出口芯片的许可，将影响到华为智能手机业务，高通客户将因此获得更多市场份额。今天常规交易中，高通股价下跌1.18美元，跌幅为1.49%，报收于78.11美元。

特朗普威胁签署行政令，Twitter两连跌

由于多家媒体都报道称美国总统特朗普将签署针对社交媒体公司的行政令，星期四Twitter股价出现下跌。虽然收盘时特朗普尚未签署行政令，但常规交易中Twitter股价下跌1.47美元，跌幅为4.45%，报收于31.6美元。星期三Twitter股价下跌3%。据悉，特朗普签署的行政令，旨在修改一项保护网络平台无须为用户言论承担责任的法律，促使美国联邦通信委员会对参与传播“欺诈”信息的公司采取措施。Facebook股价下跌1.61%，报收于225.46美元；Alphabet股价下跌1.11美元。Baird分析师柯林·赛巴斯蒂安（Colin Sebastian）表示，他认为特朗普签署的行政令对Facebook和Twitter不会存在实质性风险。最新消息是，特朗普已经签署针对社交媒体公司的行政令。