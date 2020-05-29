比想象中多，微软 Win10 版本 2004 正式版弃用/移除功能公布

IT之家5月29日消息 经过一年多的Windows Insider测试，微软2020 Windows 10更新五月版终于开始面向主流用户推送。2020年5月更新引入了许多新功能和改进，尽管进行了广泛的测试，但此更新中仍有不少已知问题。

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从Windows 10版本2004更新开始，微软还将删除或弃用多个功能。

Windows To Go

在这个新版本中删除了一个流行的功能，称为“ Windows To Go”。

Windows To Go随Windows 8系统一起引入，微软在Windows 10中支持该功能，直到2018年Windows 10更新十月版，并在Windows 10版本1903中弃用。在Windows 10版本2004中被移除。

消息和移动计划应用程序

微软还删除了内置的消息和移动计划应用程序。但是，仍然支持这些应用程序，OEM现在可以将这些应用程序包含在Windows镜像中，以用于支持蜂窝的设备。此次是删除了非蜂窝设备的应用程序。

自Windows 10 Mobile停止支持以来，内置的消息应用就凉了，因此损失不算太大。去年，微软禁用了消息应用程序的同步功能。随着2020年5月更新，该应用最终将从操作系统中删除。

你可以使用“Your Phone”应用程序和Dell Mobile Connect来同步手机消息。

Cortana 消费者技能

IT之家获悉，在2020年5月更新中，Cortana也将失去消费者技能，例如播放或搜索音乐，智能家居产品以及其他以消费者为中心的功能。

微软还弃用了2020 Windows 10更新五月版（2004版）中的一些功能。

总之，不再积极开发三个功能：

配套设备框架（一种用于管理Micorosft Band等设备方式）不再开发。

旧版微软Edge不再开发，它将在以后的更新中替换为Chromium Edge浏览器。

微软不再开发动态磁盘功能。在Windows 10的未来版本中，该功能将由存储空间取代。

值得注意的是，微软已在Windows 10版本2004中将写字板，记事本和画图应用程序设为可选。可以通过“设置”应用中的“可选功能”页面将其移除。