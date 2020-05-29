Google Cloud Functions 添加对 Java 11 支持

谷歌宣布在其无服务器计算平台 Cloud Functions 上支持 Java 11。

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Guillaume Laforge 在帖子中指出，“通过适用于 Google Cloud Functions 的新 Java 11 runtime 的 beta 版，Java 开发人员现在可以使用 Java 编程语言（企业中经常使用的一种语言）以及 Node.js、Go 或 Python 来编写其函数。”

作为一个无服务器平台，Cloud Functions 可让用户在本地或云中运行，而无需配置服务器。将 Java 11带入该平台，意味着用户现在可以通过 Java 的 Functions Framework，以及 Spring Cloud Functions 和 Micronaut，使用自己喜欢的 JVM 语言（Java、Kotlin、Groovy、Scala 等）编写 Cloud Functions。

无服务器计算中有两种类型的函数：HTTP 和后台函数。HTTP 函数用于响应 HTTP 事件，而后台函数用于处理源自云和 GCP 服务的事件。Java Functions Framework 提供了可用于编写这些函数的 API。同时，谷歌方面补充称，它还提供了一个调用程序，用于在本地或任何 Java 11 环境中调用和运行这些功能。

此外，用户还可以在其他环境中部署 Functions Framework，包括 Cloud Run（用于运行容器）、Google Kubernetes Engine 或任何运行 Java 的云或本地环境。

而除了 Java 的 Functions Framework，谷歌现在还为 Micronaut 框架和 Spring Cloud Function 项目提供现成的支持。开发人员可以选择要使用的框架，并使用该框架的模型创建 HTTP 和后台函数。

更多详情可查看：https://developers.googleblog.com/2020/05/java-11-for-cloud-functions.html