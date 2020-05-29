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树莓派 4 发布 Raspberry Pi OS 64 位镜像 Beta

2020/5/29 8:41:42来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

Raspberry Pi 4 发布了 8GB 内存版本，同时带来 64 位镜像（beta 中）。

去年 6 月发布的 Raspberry Pi 4，带来了可选内存 1GB、2GB 与 4GB DDR4 版本，官方博客介绍：“我们在 Raspberry Pi 4 上使用的 BCM2711 芯片可以寻址高达 16GB 的 LPDDR4 SDRAM，因此，我们提供更大内存版本的真正障碍是缺少 8GB LPDDR4 封装。”该问题最终由合作伙伴 Micron 解决，于是有了目前 8GB 版本的诞生。

8GB 版本售价 $75。这么大的内存，对于打算编译和链接大型软件或运行繁重的服务器工作负载，或者只是希望能够一次打开更多浏览器选项卡的用户来说，都绝对够用了。

此次发布的版本，同时还从电路板右侧靠近 USB 2.0 插槽的位置卸下了开关模式电源，并在 USB-C 接口旁添加了一个新开关，这样可以提供更高的峰值电流以匹配 8GB 内存版本的需求。

操作系统镜像方面，现在 Raspberry Pi 支持 64 位，其包含与常规 32 位镜像相同的应用程序集和相同的桌面环境，不过只是针对 Debian arm64 构建的。同时，现在开始，32 位和 64 位操作系统镜像都不再使用“Raspbian”这一名称，改用新的统一的名称：Raspberry Pi OS，这样更便于用户识记。

64 位镜像下载地址：https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=117&t=275370

在这一年时间里，Raspberry Pi 4 已经卖出了近 300 万台，对主板进行了几次较小的修订，而在软件方面，也带来了不少改进，包括减少设备的空闲和负载功耗、通过了 OpenGL ES 3.1 认证、支持 Vulkan 驱动等。此次 8GB 版本与 64 位的推出，估计又将带来一个销售热潮。

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关键词：树莓派4树莓派

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