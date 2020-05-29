SpaceX 获美国 FAA 许可：执飞星舰飞船原型机

北京时间5月29日早间消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司SpaceX已经获得美国联邦航空管理局（FAA，Federal Aviation Administration）的飞行许可，可以执飞星舰（Starship）飞船原型机，为在德克萨斯州Boca Chica村基地的试飞做准备。

SpaceX公司一直努力为星舰飞船原型机的低空、短时、受限的飞行测试做准备，也于今天早些时候再次为开发中的第四代飞船静态引擎点火进行了测试。

FAA已经正式给SpaceX公司颁发许可执行名为“可重复利用的发射工具”任务，这意味着星舰原型机已经可以从Boca Chica村的SpaceX发射场起飞和着陆。伊隆·马斯克领导的SpaceX公司已经进行过类似的测试，但以前测试使用的是比星舰飞船小、设计上不太成熟的最初机型Starhopper。使用Starhopper机型主要是为了测试日后驱动星舰飞船的猛禽火箭发动机（Raptor engine）的能力。

自去年飞行后，SpaceX已经研发了数代星舰原型机。事实上，这几代星舰原型机都没能通过压力测试，但是目前正在准备试飞的SN4机型不仅通过了压力测试，也通过了唯一的猛禽发动机的静态点火测试。

目前公司的计划是飞行一个与Starhopper类似的小机型Hop，最高飞行高度不超过500英尺。如果测试成功，下一次将运载更多猛禽发动机，尝试更高飞行高度的试射。随着已有机型测试逐步推进，SpaceX公司正加快建造新一代星舰飞船，以期缩短整体研发时间跨度。

目前SpaceX公司还在争分夺秒做一件事。美国国家航空航天局 (NASA) 选中三家公司并与其签署合同，为阿尔忒弥斯计划（Artemis program，是NASA正在进行中的一项太空探索计划）研发载人着陆器，SpaceX是其中一家公司。NASA计划在2024年实现载人重返月球，虽然合同中并未要求每家公司在这个时间期限内研发好着陆器，但这绝对是个目标，即便是为了在三家中标公司中作为炫耀的资本。