谷歌 Android Studio 4.0 发布：新的 Motion 编辑器

Android Studio 4.0 已经发布。此版本亮点包括新的 Motion 编辑器；构建分析器，可用于分析构建速度较慢的原因。同时对 CPU Profiler 用户界面进行了大修，提供更加直观的工作流和简单的线程并行分析。另一方面是改进了 Layout Inspector，现在可以提供应用 UI 的实时数据，调试设备内容更加准确。

新的 Motion 编辑器

MotionLayout API 扩展了ConstraintLayout丰富的功能，可以帮助 Android 开发管理应用的复杂运动和 widget 动画，在 Android Studio 4.0 中，新的 Motion 编辑器使这一 API 的使用变得更加容易，该编辑器是用于创建、编辑和预览MotionLayout动画的强大界面。

开发者不再需要创建和修改复杂的 XML 文件，Motion 编辑器会生成，同时还支持编辑约束集、过渡、关键帧和视图属性。并且，此前已经使用了ConstraintLayout的项目，IDE 可以轻松地将其转换为MotionLayout。

改进 Layout Inspector

此版本改进了 Layout Inspector，通过访问正在运行的应用中保持最新状态的数据并提供解决资源问题的思路，开发者可以更直观地调试 UI。

如果部署到运行 API 29 或更高版本的设备，还可以访问其它功能，例如随着视图的更改而更新的动态布局层次结构、详细的视图属性，以及实时正在运行应用的用户界面的 3D 模型等。

布局验证

当开发多种屏幕尺寸和分辨率的应用时，需要验证对 UI 所做的更改在所支持的每个屏幕上都适配。使用“布局验证”窗口，可以同时在不同的屏幕和配置上预览布局。

改进 CPU Profiler UI

CPU 分析器旨在提供有关应用的线程活动，并跟踪记录了丰富的相关信息，Android Studio 4.0 中，CPU 记录现在与主事件探查器时间轴分开，并按组进行组织，以简化分析。可以上下移动组，或者将组中的单个项目拖放到其它组合中。

现在还可以使用导航快捷方式轻松移动数据进行精细的缩放和平移，比如使用 W/A/S/D 键操作。此外系统跟踪 UI 重新进行了设计，事件具有独特的颜色以在视觉上有更好的区分。线程被排序以首先显示较忙的线程。

智能编辑器功能

R8 是一个提高应用构建性能的工具，现在在为 R8 创建规则文件时，可以使用此版本提供的智能编辑器功能，它可以完成诸如语法高亮、自动补全和错误检查等功能。这一智能功能还可与 Android 项目集成，为所有类、方法和字段提供完整的符号补全，并包含快速导航和重构功能。

除了以上介绍的更新内容，Android Studio 4 还初步支持了 Kotlin DSL 脚本文件、为 C++ 开发启用了 clangd 作为主要的语言分析引擎，以及其它一系列改进，详情可以查看发布公告：

https://android-developers.googleblog.com/2020/05/android-studio-4.html